Nvidia vừa phê duyệt kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 150 tỷ USD, nâng tổng hạn mức mua lại cổ phiếu lên 235 tỷ USD. Đằng sau kỷ lục này là sức mạnh dòng tiền và niềm tin của hãng vào nhu cầu AI, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về “bong bóng” đầu tư.

Nvidia tung kế hoạch buyback kỷ lục

Ngày 28/9, Nvidia thông báo lãnh đạo tập đoàn đã phê duyệt thêm 150 tỷ USD cho chương trình mua lại cổ phiếu (buyback), nâng tổng hạn mức được phê duyệt lên 235 tỷ USD. Chương trình dự kiến hoàn tất vào cuối năm tài chính 2028, kết thúc vào tháng 1/2028. Quy mô này vượt xa kỷ lục 110 tỷ USD của Apple được phê duyệt năm 2024.

Buyback là việc doanh nghiệp dùng tiền mặt để mua lại cổ phiếu của chính mình trên thị trường. Khi số cổ phiếu lưu hành giảm, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể tăng ngay cả khi lợi nhuận ròng không đổi. Đây cũng là cách doanh nghiệp trả lại vốn cho cổ đông mà không tạo ra nghĩa vụ chi trả đều đặn như cổ tức.

Tuy nhiên, phản ứng của thị trường lại khá khiêm tốn. Cổ phiếu Nvidia tăng khoảng 1,68% trong phiên 28/9, nhưng giảm nhẹ vào ngày 29/9. Điều này cho thấy nhà đầu tư có thể chưa coi kế hoạch buyback lớn chưa từng có lần này là một cú hích đủ lớn để thay đổi cách định giá Nvidia.

Một điểm đáng chú ý là tốc độ thực hiện. Nếu phân bổ đều 235 tỷ USD trong 6 quý còn lại, Nvidia sẽ phải chi bình quân khoảng 39 tỷ USD mỗi quý, gần gấp đôi tốc độ mua lại khoảng 19,5-20 tỷ USD mỗi quý hiện nay.

Nvidia ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh. Nguồn: Nvidia

Nvidia có cơ sở tài chính để đưa ra cam kết này. Trong quý kết thúc tháng 7/2026, doanh thu đạt hơn 96,2 tỷ USD, tăng 106% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận ròng gần 54 tỷ USD. Công ty có hơn 22,4 tỷ USD tiền mặt và tương đương tiền, hơn 34 tỷ USD trái phiếu, gần 43 tỷ USD cổ phiếu đầu tư; các khoản phải thu vượt 63 tỷ USD và tồn kho gần 31,6 tỷ USD.

Trong năm tài chính kết thúc tháng 1/2026, Nvidia đạt khoảng 216 tỷ USD doanh thu và 120 tỷ USD lợi nhuận ròng, đều tăng 65% so với năm trước. Với khả năng tạo tiền rất lớn, CEO Jensen Huang cho rằng công ty có thể vừa tiếp tục đầu tư vào công nghệ, vừa hoàn trả vốn cho cổ đông.

235 tỷ USD và “bí mật” phía sau cơn sốt AI

Điều đáng chú ý nhất không nằm ở con số 235 tỷ USD, mà có lẽ nằm ở thông điệp Nvidia đang gửi tới thị trường.

Một cách diễn giải là Nvidia đang có quá nhiều tiền. Mô hình kinh doanh fabless, tức không trực tiếp vận hành các nhà máy sản xuất chip, giúp công ty tạo ra dòng tiền khổng lồ trong khi nhu cầu GPU AI tăng mạnh. Riêng quý gần nhất, Data Center đóng góp khoảng 92% doanh thu Nvidia.

Nói cách khác, Nvidia đang bán “xẻng” cho những người đào mỏ vàng trí tuệ nhân tạo (AI). Khi Microsoft, Meta, Google, các công ty AI và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây tiếp tục xây dựng trung tâm dữ liệu, Nvidia hưởng lợi từ nhu cầu phần cứng.

CEO Nvidia Jensen Huang có tài sản gần 197 tỷ USD tính tới 30/9. Nguồn: Forebs

Đây cũng là lý do kế hoạch buyback có thể được xem như một tín hiệu về niềm tin của ban lãnh đạo. Một doanh nghiệp nhìn thấy cầu suy yếu mạnh thường có xu hướng giữ tiền mặt để bảo vệ bảng cân đối kế toán. Nvidia, ngược lại, vẫn vừa đầu tư cho hoạt động kinh doanh vừa cam kết hoàn trả hàng trăm tỷ USD cho cổ đông.

Nhu cầu đầu tư vào hạ tầng AI cũng chưa có dấu hiệu biến mất. S&P Global Ratings dự báo tổng chi đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI quy mô lớn có thể vượt 1.300 tỷ USD vào năm 2027.

Nhưng buyback không đồng nghĩa với việc cổ phiếu Nvidia chắc chắn đang rẻ. Trong lịch sử, các doanh nghiệp thường mua lại nhiều cổ phiếu khi dòng tiền dồi dào, tức đôi khi lại gần những giai đoạn thị trường ở đỉnh cao. Vì vậy, quy mô chương trình chưa hẳn là chỉ báo đáng tin cậy về giá cổ phiếu tương lai.

Đây chính là điểm khiến câu chuyện Nvidia trở nên đáng chú ý trong bối cảnh tranh luận về “bong bóng AI” đang ngày càng lớn. Michael Burry, nhà đầu tư nổi tiếng với dự báo cuộc khủng hoảng tài chính 2008, gần đây chuyển một phần vị thế sang quyền chọn bán đối với một số cổ phiếu AI và cho rằng bong bóng AI có thể vỡ sớm hơn dự kiến.

Trong khi đó, các ông lớn công nghệ vẫn đang đổ hàng trăm tỷ USD vào AI. Rủi ro lớn nhất với Nvidia vì thế nằm ở phía khách hàng: nếu các tập đoàn điện toán đám mây bắt đầu cắt giảm chi tiêu do hiệu quả kinh tế từ AI không đạt kỳ vọng, doanh thu Nvidia sẽ chịu tác động. Buyback không thể loại bỏ rủi ro này.

Vì vậy, 235 tỷ USD trước hết cho thấy sức mạnh dòng tiền và khả năng hoàn trả vốn của Nvidia, chứ không phải bằng chứng rằng cổ phiếu đang rẻ hay ngành AI không có rủi ro.

Trong thời gian tới, điều đáng theo dõi là tốc độ chi tiêu AI của các hãng công nghệ lớn, tăng trưởng doanh thu và biên lợi nhuận của Nvidia, mức độ tập trung khách hàng và khả năng các khoản đầu tư AI tạo ra hiệu quả kinh tế tương xứng. Buyback có thể củng cố lợi ích cho cổ đông, nhưng không thể loại bỏ rủi ro nếu chu kỳ đầu tư AI chậm lại.