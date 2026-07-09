NVIDIA và mô hình AI năm tầng

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2026, CEO NVIDIA Jensen Huang giới thiệu mô hình “Five-Layer Cake AI” (Mô hình AI năm tầng). Nền tảngTầng đầu tiên là năng lượng điện, nền móng để vận hành các trung tâm dữ liệu và siêu máy tính. Phía trên tiếp đến là chip và hệ thống tính toán. Tầng thứ ba là hạ tầng, hay “AI Factory”, gồm đất đai, nguồn điện, hệ thống làm mát, mạng lưới kết nối và các thành phần phối hợp hàng chục nghìn bộ xử lý thành một hệ thống thống nhất. Trên đó là các mô hình AI có khả năng xử lý nhiều lĩnh vực như ngôn ngữ, sinh học, hóa học, vật lý, tài chính, và y tế và mô phỏng thế giới thực. Tầng trên cùng là các ứng dụng, nơi AI tạo ra giá trị kinh tế.

Mô hình “Five-layer Cake AI” của NVIDIA. Ảnh: NVIDIA

Trước hết, NVIDIA không thay thế các quốc gia trong việc xây dựng AI chủ quyền mà cung cấp nền tảng để mỗi nước phát triển năng lực AI phù hợp với bối cảnh riêng. Ở tầng năng lượng, hãng không cung cấp điện trực tiếp nhưng liên tục nâng hiệu suất GPU trên mỗi wattđịnh hình tiêu chuẩn năng lượng cho AI thông qua các thế hệ GPU có hiệu suất trên mỗi watt ngày càng cao, góp phần giảm chi phí vận hành trung tâm dữ liệu.

Ở tầng chip và hạ tầng tính toán, NVIDIA cung cấp GPU và các hệ thống tăng tốc hiệu năng cao - nền tảng của AI hiện đại. Việc triển khai hạ tầng NVIDIA trong nước giúp các quốc gia giữ dữ liệu trong biên giới, giảm phụ thuộc vào đám mây nước ngoài và tạo điều kiện phát triển các mô hình ngôn ngữ bản địa.

MISA cùng NVIDIA xây dựng năng lực AI “Make in Vietnam”

Trong mô hình năm tầng của AI, doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp tạo ra giá trị thông qua mô hình và ứng dụng. Tại Việt Nam, MISA là một ví dụ tiêu biểu khi đầu tư mạnh vào hạ tầng tính toán và R&D để phát triển AI. Doanh nghiệp đã cam kết đầu tư 2.500 tỷ đồng trong 5 năm nhằm xây dựng các mô hình ngôn ngữ lớn "Make in Vietnam", coi đây là một nhiệm vụ chiến lược góp phần xây dựng năng lực AI quốc gia.

Với AI Factory trên cụm GPU NVIDIA DGX H200 và kiến trúc tăng tốc của NVIDIA, MISA sở hữu năng lực tính toán hiệu năng cao, có khả năng mở rộng linh hoạt ở quy mô lớn, đồng thời bảo đảm dữ liệu được xử lý trong nước theo định hướng AI phục vụ quốc gia.

Tổng quan kiến trúc an ninh AI của MISA. Ảnh: MISA

Trên nền tảng NVIDIA AI Enterprise và NVIDIA NeMo, MISA tự huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn từ 8 - 235 tỷ tham số, được tối ưu cho tiếng Việt và đáp ứng yêu cầu pháp lý trong nước. Đây là một nền tảng để phát triển AI chuyên biệt cho quốc gia, mô hình phải am hiểu ngôn ngữ, văn hóa và bối cảnh Việt Nam, phục vụ các lĩnh vực đòi hỏi bảo mật và tuân thủ cao như tài chính - kế toán, ngân hàng, hành chính công và nhân sự và nhiều ngành trọng yếu khác.

Hiện MISA đã phát triển hơn 50 AI Agent cùng hàng trăm mẫu Agent tùy chỉnh cho từng lĩnh vực, phục vụ hơn 450.000 tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh, xử lý trên 1,1 triệu yêu cầu LLM mỗi ngày.

AI của MISA đã được ứng dụng tại Trung tâm Hành chính công xã Triệu Sơn với robot lễ tân hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, hướng dẫn thủ tục; đồng thời giúp những doanh nghiệp nhỏ như Noomfood tự động hóa chăm sóc khách hàng 24/7 và đồng bộ đơn hàng, tăng tốc độ phản hồi gấp 6 lần và tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Triển khai robot lễ tân tích hợp trợ lý AI của MISA để hỗ trợ các thủ tục hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Hành chính công. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Việc vận hành 90% workload AI trên hạ tầng NVIDIA triển khai nội bộ giúp MISA tiết kiệm khoảng 200.000 USD mỗi tháng, đồng thời nâng cao năng suất đội ngũ kỹ sư gần 50%. Quan trọng hơn, mô hình vận hành này cho phép MISA duy trì mức độ an toàn, kiểm soát dữ liệu và bảo mật ở tiêu chuẩn cao nhất.

Từ câu chuyện doanh nghiệp đến xây dựng “AI chủ quyền” cho Việt Nam

Thành công của MISA là một minh chứng cho thấy Việt Nam có năng lực làm chủ những tầng giá trị cao nhất của AI, tạo nền tảng để hiện thực hóa tầm nhìn AI ở quy mô quốc gia.

Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, Việt Nam đặt mục tiêu đưa doanh thu kinh tế số đạt 300 tỷ USD vào năm 2030, sau khi nền kinh tế số đóng góp 72,1 tỷ USD (khoảng 14% GDP) vào năm 2025. Để hiện thực hóa mục tiêu này, AI và các công nghệ số được xác định là một trong những công nghệ trọng điểm, đóng vai trò then chốt trong nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, Việt Nam cũng thể hiện rõ định hướng xây dựng năng lực tự chủ công nghệ và bảo đảm AI chuyên biệt cho quốc gia.

Mô hình Five-Layer Cake AI cung cấp một khung kiến trúc rõ ràng cho các quốc gia, trong đó có Việt Nam, khi xây dựng năng lực AI độc lập và bền vững. Theo đó, Chính phủ tập trung xây dựng tầng nền tảng như quy hoạch năng lượng cho AI và chính sách ưu đãi nhập khẩu phần cứng của hạ tầng tính toán cấu hình cao, trong khi doanh nghiệp phát triển các tầng có giá trị cao là mô hình và ứng dụng AI. Với nền tảng tính toán tăng tốc và hệ sinh thái AI toàn diện, NVIDIA đồng hành cùng cả khu vực công và tư nhân trong quá trình xây dựng, vận hành và mở rộng năng lực AI.

Trong kỷ nguyên AI, quốc gia làm chủ được mô hình và dữ liệu sẽ sở hữu lợi thế cạnh tranh dài hạn. Với vai trò là nhà cung cấp hạ tầng AI toàn diện trên thế giới, NVIDIA nổi lên như một đối tác tin cậy, đồng hành cùng Việt Nam trong việc xây dựng nền tảng công nghệ vững chắc - từ năng lực tính toán, phát triển mô hình đến triển khai ứng dụng - giúp thúc đẩy và củng cố mục tiêu về AI chuyên biệt cho quốc gia.Với vai trò là đối tác hạ tầng AI hàng đầu thế giới,.

PV