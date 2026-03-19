Vụ cháy xảy ra vào khoảng 8h30 sáng nay (19/3) trên tuyến ĐT.716, đoạn qua xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường ô tô bốc cháy ngùn ngụt trên đường.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô 5 chỗ di chuyển theo hướng từ Mũi Né đi khu du lịch Bàu Trắng. Khi đến Km42+300 tuyến ĐT.716, xe bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện sự việc, tài xế vội tấp xe vào lề đường và cùng những người trên xe rời phương tiện. Do khu vực có gió lớn, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Hòa Thắng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân tổ chức dập lửa, đồng thời điều tiết giao thông qua khu vực để đảm bảo an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.