Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 18/11, một vụ cháy ô tô đã xảy ra trên phố Nguyễn Văn Luyện (phường Dương Nội).

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trời mưa lớn. Ô tô mang biển kiểm soát 29A-310.XX lưu thông trên phố Nguyễn Văn Luyện. Khi đến khu vực ngã tư gần Công viên Thiên văn học, ô tô bất ngờ bốc cháy, sau đó ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Ô tô bốc cháy ngùn ngụt giữa trời mưa ở Hà Nội. Ảnh: H.M

Phát hiện sự việc, nhiều người ở gần hiện trường nỗ lực dùng bình cứu hỏa để dập lửa nhưng bất thành.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, vụ cháy không có thiệt hại về người.

Công an phường Dương Nội đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.