Sáng 9/7, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Mường Bú (tỉnh Sơn La) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đá lăn trúng xe ô tô đang lưu thông làm một người bị thương.

Xe ô tô bị đá sạt lở từ trên núi lăn trúng. Ảnh: M.B

Trước đó, vào khoảng 7h20 cùng ngày, tại dốc Cao Pha (Km89+900) trên Quốc lộ 279D đoạn qua địa phận bản Búng Diến, xã Mường Bú đã xảy ra vụ sạt lở đá từ trên vách núi xuống đường. Đúng lúc này, một chiếc ô tô con di chuyển tới và bị tảng đá lớn đè trúng phần đầu.

Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương và đã được đưa đi cấp cứu kịp thời; tại hiện trường, phần đầu xe ô tô bị biến dạng, bẹp dúm hoàn toàn.

Tảng đá nặng hàng chục tấn rơi trúng khiến phần đầu xe ô tô bẹp dúm, tài xế bị thương. Ảnh: M.B

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng cùng lực lượng quản lý đường bộ đã phối hợp điều tiết giao thông, khắc phục hậu quả. Đến thời điểm hiện tại, đoạn đường này đã thông xe trở lại.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Sơn La, tính đến 8h30 ngày 9/7, mưa lớn đã gây ách tắc giao thông tại 5 vị trí trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh do Sở Xây dựng quản lý gồm: QL279D (Km44+125, Km89+900), QL279 (Km253+240, Km261+160) và ĐT103B (Km2+430).

Hiện tuyến đường QL279D đã thông xe trở lại. Ảnh: M.B

Trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ tỉnh Sơn La có nhiều điểm sạt lở, đá lăn xuống lòng đường trong sáng 9/7. Ảnh: M.B