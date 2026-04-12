Sáng 12/4, lãnh đạo UBND xã Giao Thủy cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một ô tô bốc cháy, hư hỏng nặng.

Chiếc xe bị thiêu rụi sau khi va vào cột mốc ven đường. Ảnh: L.H

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 11/4 trên tuyến đường Bình Lạc (xã Giao Thuỷ). Thời điểm trên, một ô tô chở theo 2 người bất ngờ mất lái, va vào cột mốc ven đường, sau đó bốc cháy dữ dội.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã hỗ trợ đưa 2 người trên xe thoát ra ngoài an toàn, đồng thời xử lý đám cháy. Tuy nhiên, do lửa cháy lớn, chiếc ô tô bị thiêu rụi, trơ khung sắt.

Lãnh đạo UBND xã Giao Thủy cho biết thêm, chủ xe không phải người địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.