Sau cú va chạm mạnh với xe bơm bê tông trên đường ở phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), ô tô 5 chỗ biến dạng còn 4 người ở trên xe bị trầy xước, hoảng loạn.

Ô tô biến dạng sau va chạm với xe bơm bê tông tại phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: X.N

Tối 5/11, chiếc ô tô loại 5 chỗ biển kiểm soát tỉnh Thái Nguyên chở theo 4 người (gồm 2 nam, 2 nữ) chạy trên đường Nguyễn Xiển, hướng về đường 2 Tháng 4. Khi đến dốc Cô Nuôi (phường Bắc Nha Trang, tỉnh khánh Hòa), bất ngờ va chạm với xe bơm bê tông đi theo chiều ngược lại.

Va chạm mạnh khiến ô tô biến dạng, lao sang làn đường ngược chiều. Cả 4 người trên xe may mắn thoát ra ngoài, trong tình trạng hoảng loạn, bị xây xước. Xe bơm bê tông cũng bị móp méo, hư hỏng.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Lực lượng chức năng sau đó có mặt để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.