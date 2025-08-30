Tối 30/8, ông Hoàng Vĩnh Hưng, Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, xác nhận rằng người dân trên địa bàn vừa phát hiện một chiếc ô tô rơi xuống vực tại khu vực đỉnh Mẫu Sơn (thuộc Khuổi Tẳng).

Người dân phát hiện chiếc ô tô đã bị biến dạng. Ảnh: Đ.X

Qua kiểm tra khu vực xung quanh, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân hủy. Khi kiểm tra giấy tờ trong xe, cơ quan chức năng xác định nạn nhân quê ở tỉnh Bắc Ninh. Qua trao đổi với gia đình, cơ quan chức năng được biết nạn nhân đã mất liên lạc từ ngày 15/7.

Thi thể người đàn ông đã phân hủy bên cạnh chiếc ô tô. Ảnh: Đ.X

"Hiện tại, gia đình nạn nhân ở tỉnh Bắc Ninh đã tới chính quyền địa phương để nhận thi thể về làm lễ an táng", ông Hưng cho biết.

Phát hiện 4 thi thể trên lòng hồ thủy điện ở Nghệ An, chưa thể xác định danh tính Những ngày qua, người dân ở Nghệ An liên tiếp phát hiện 4 thi thể đã phân hủy nặng trôi dạt trên lòng hồ thủy điện Hủa Na sau cơn bão số 5.

Vụ thi thể trẻ sơ sinh tại con hẻm ở TPHCM: Chế tài nào xử lý người mẹ? Xung quanh vụ việc phát hiện thi thể trẻ sơ sinh ở phường Phú Mỹ (TPHCM), luật sư cho rằng cần kết quả giám định pháp y và lời khai liên quan để có căn cứ xử lý.