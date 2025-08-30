Trong lúc đi làm, người dân bất ngờ phát hiện một chiếc ô tô rơi xuống vực tại khu vực đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn). Bên cạnh phương tiện là thi thể một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy.
Tối 30/8, ông Hoàng Vĩnh Hưng, Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, xác nhận rằng người dân trên địa bàn vừa phát hiện một chiếc ô tô rơi xuống vực tại khu vực đỉnh Mẫu Sơn (thuộc Khuổi Tẳng).
Qua kiểm tra khu vực xung quanh, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân hủy. Khi kiểm tra giấy tờ trong xe, cơ quan chức năng xác định nạn nhân quê ở tỉnh Bắc Ninh. Qua trao đổi với gia đình, cơ quan chức năng được biết nạn nhân đã mất liên lạc từ ngày 15/7.
"Hiện tại, gia đình nạn nhân ở tỉnh Bắc Ninh đã tới chính quyền địa phương để nhận thi thể về làm lễ an táng", ông Hưng cho biết.