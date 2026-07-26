TP Huế:

Chiều 26/7, lãnh đạo UBND phường Thanh Thủy (TP Huế) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, hơn 11h cùng ngày, anh D.P.N. (SN 2005, trú TP Huế) điều khiển ô tô 7 chỗ BKS: 75A-529.xx lưu thông trên đường Dạ Lê theo hướng từ đường Trưng Nữ Vương ra đường tránh Huế.

Ô tô bị hư hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh: Nhật Hoàng.

Khi đến khu vực kiệt 59 đường Dạ Lê, chiếc xe bất ngờ lao sang bên trái theo hướng di chuyển rồi tông mạnh vào một cây xanh ven đường.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu ô tô bị biến dạng hoàn toàn, thân xe hư hỏng nặng.

Người dân nhanh chóng đưa anh N. ra khỏi xe và chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.