Ngày 24/4, ông Đỗ Xuân Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú (Đắk Lắk) xác nhận vụ việc trên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h10 cùng ngày, ô tô đầu kéo mang BKS: 29E-219.24, kéo theo rơ-moóc BKS: 29RM-024.85 (chưa xác định được danh tính tài xế) lưu thông trên đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuột.

Khi đến nút giao với Tỉnh lộ 682 (thôn Bình An, xã Hòa Phú), ô tô đầu kéo đã va chạm với xe taxi mang BKS: 50H-473.34 (chưa rõ danh tính lái xe và hành khách).

Vụ tai nạn khiến hành khách trên xe taxi tử vong tại bệnh viện, tài xế taxi bị thương nặng. Tại hiện trường, xe taxi bị hư hỏng nhiều bộ phận, ô tô đầu kéo chở cát lật nghiêng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Hòa Phú đã có mặt bảo vệ hiện trường và báo cho lực lượng CSGT để phối hợp giải quyết theo quy định.