Chiều 19/4, lãnh đạo xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong, một người đang được cấp cứu tại trung tâm y tế.

Theo nguồn tin của PV, khoảng 16h20 cùng ngày, tại Km156+100 Quốc lộ 25, đoạn qua đèo Chư Sê (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai), xe đầu kéo do anh T.V.H. (SN 1993, trú xã Phú Túc, Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng xã Chư Sê đi xã Phú Thiện.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Khi đến địa điểm trên, xe đầu kéo va chạm với xe mô tô chở 2 người (chưa xác định người điều khiển), gồm ông S.N. (SN 1970) và anh R.W. (SN 1987, cùng trú xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai), lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân bị thương, được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế Phú Thiện. Ông N. sau đó đã tử vong, còn anh R.W. đang được cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ.