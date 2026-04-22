Chiều 22/4, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn, đoạn qua xã Hồng Vân, Hà Nội.

Theo đó, khoảng 4h25 ngày 21/4, tại Km 192, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải BKS 43C-087.XX do anh Trương Đức D. (SN 1986, trú TP Đà Nẵng) điều khiển và ô tô đầu kéo BKS 88H-015.XX, kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 15R-066.XX do anh Nguyễn Văn D. (SN 1985, trú tỉnh Phú Thọ) điều khiển.

Đại diện Cục CSGT cho biết, vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Văn D. tử vong tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng nặng.

"Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe tải tông vào ô tô đầu kéo đang dừng ở làn khẩn cấp trên cao tốc", đại diện Cục CSGT thông tin.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại Km 192 đoạn tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ. Ảnh: CACC

Qua vụ việc, lực lượng chức năng cảnh báo, làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc chỉ được sử dụng trong trường hợp phương tiện gặp sự cố kỹ thuật hoặc các tình huống bất khả kháng; nghiêm cấm dừng, đỗ phương tiện tại làn khẩn cấp để nghỉ ngơi, ngủ, sử dụng điện thoại hoặc thực hiện các công việc cá nhân khác.

Đồng thời, nghiêm cấm việc điều khiển phương tiện đi vào làn dừng xe khẩn cấp trái quy định, bởi hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, trường hợp buộc phải dừng xe do sự cố, lái xe phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt vật cảnh báo từ xa phía sau phương tiện theo đúng quy định để các phương tiện khác nhận biết và chủ động phòng tránh. Việc không thực hiện đầy đủ các biện pháp cảnh báo an toàn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

“Khuyến cáo đối với người điều khiển phương tiện, khi gặp sự cố vào ban đêm, tầm nhìn hạn chế, trong điều kiện các phương tiện lưu thông với tốc độ cao, lái xe cần nhanh chóng bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt vật cảnh báo từ xa và di chuyển đến vị trí an toàn”, đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Lực lượng CSGT hướng dẫn tài xế đặt cảnh báo khi xe gặp sự cố. Ảnh: Đình Hiếu

Vị đại diện cũng khuyến cáo, mỗi lái xe nên chủ động trang bị áo phản quang trên phương tiện để sử dụng khi xuống xe xử lý sự cố. Việc mặc áo phản quang giúp các phương tiện khác dễ dàng nhận biết từ xa, hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm trong điều kiện thiếu ánh sáng.

Để phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự, thời gian tới, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi điều khiển phương tiện đi vào làn dừng xe khẩn cấp, dừng, đỗ xe trái quy định trên đường cao tốc.