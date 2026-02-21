Vào lúc 14h30 chiều nay (21/2), một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra trên đường Lê Hồng Phong (phường Hải An, TP Hải Phòng), khiến một số người bị thương và gần 10 xe máy hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Xác nhận với VietNamNet, đại diện Phòng CSGT - Công an TP Hải Phòng cho biết, người đàn ông gây tai nạn là Đào Xuân H. (65 tuổi, ĐKTT: Số 102 G6 khu đô thị Nam Sông Lạch Tray, phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng).

Vào thời điểm trên, ông H. điều khiển ô tô mang BKS 15A – 823.59 đi theo hướng cầu vượt Lê Hồng Phong về đường Trung Lực.

Khi đến ngã tư đường Lê Hồng Phong – Trung Lực, ông H. không làm chủ tốc độ, tông vào hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ phía trước.

Theo đại diện Phòng CSGT, vụ tai nạn khiến ít nhất 2 người bị thương, trong đó có một người gãy chân, người còn lại bị xây xước. Qua kiểm tra ban đầu, ông H. không có nồng độ cồn.

Dưới đây là hình ảnh hàng loạt xe máy bị ô tô tông đổ: