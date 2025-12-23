Vào khoảng 22h ngày 22/12, một vụ nổ lớn xảy ra tại số nhà 20, ngõ Đồng Diễn, đường Tôn Đức Thắng (phường An Hải).

Theo nhân chứng tại hiện trường, thời điểm trên, một tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà số 20, khiến cả khu dân cư rung chuyển.

Sức ép từ vụ nổ làm sập trần nhà, khiến kính cường lực vỡ vụn, nhiều mảnh tôn và vật dụng sinh hoạt bị thổi bay sang các hộ dân xung quanh.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.H

Ông Dự, người dân sống sát ngôi nhà xảy ra vụ nổ, vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Lúc đó tôi đang nằm nghỉ thì nghe tiếng nổ chát chúa. Ngay sau đó, trần nhà tôi bị sập, mảnh tôn và kính từ nhà bên cạnh văng đầy sân. Rất may tôi không bị thương nặng”.

Cùng chung tình cảnh, bà Hằng, sống cách nhà số 20 một nhà, cho biết toàn bộ trần thạch cao của gia đình bà đã bị sập, các cửa kính vỡ vụn do dư chấn quá mạnh.

Nhiều đồ đạc bị hư hại sau vụ nổ. Ảnh: T.H

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lương Thế Quý, Chủ tịch UBND phường An Hải, xác nhận địa phương đã nắm được thông tin vụ việc. Ông Quý cho biết, bước đầu ghi nhận có một nạn nhân là nam giới (khoảng 40 tuổi) bị thương, đã được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường An Hải phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt để phong tỏa hiện trường, tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

