Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, ông Hoàng Văn L. (SN 1978, trú xã Bắc Trạch) điều khiển ô tô Hyundai Tucson mang biển kiểm soát 73A-310.xx đến dự đám cưới tại thôn Thanh Lộc, xã Đông Trạch.

Ô tô bốc cháy dữ dội. Ảnh: M.P

Ông L. đỗ xe tại khu vực gần nhà văn hóa thôn Thanh Lộc để vào dự tiệc. Sau đó ít lâu, người dân phát hiện khói bốc lên từ phần đầu xe rồi nhanh chóng chuyển thành đám cháy lớn. Chủ xe cùng nhiều người dân đã sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và gió lớn, ngọn lửa lan nhanh khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau khoảng 15 phút chữa cháy, vụ hỏa hoạn cơ bản được dập tắt.

Phần đầu xe bị hư hỏng nặng. Ảnh: M.P

Vụ cháy khiến ô tô Hyundai Tucson bị hư hỏng gần 2/3 thân xe, trong đó phần đầu xe bị thiêu rụi.

Chiếc xe được ông L. mua vào năm 2023 với giá khoảng 820 triệu đồng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.