Cụ thể, khoảng 16h30 ngày 6/9, tại Km105+600 Quốc lộ 32, đoạn qua xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ, Tổ công tác Cụm 5, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ dừng kiểm tra xe khách biển số 50H-723.88.

Phương tiện của nhà xe Vân Nam, thuộc HTX Vận tải ô tô Nghĩa Phát, do Lò Hải H. (trú xã Phù Yên, tỉnh Sơn La) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định xe được thiết kế chở 22 người nhưng thực tế đang chở 48 người, vượt 26 người. Ngoài ra, trên xe có hành khách không có tên trong danh sách theo quy định.

Xe khách 22 chỗ chở 48 người, vượt 26 người so với thiết kế. Ảnh: Công an Phú Thọ

Tổ công tác đã lập biên bản xử lý đối với lái xe và chủ doanh nghiệp. Tổng mức phạt với các vi phạm có thể lên tới 66,5 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát 24/7, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông.

CSGT làm việc với tài xế. Ảnh: Công an Phú Thọ

Trước đó, vào ngày 30/8, tại Km8+700 ĐT.310, đoạn qua xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ) kiểm tra xe khách biển số 99B-007.XX do anh Trần Quang H. (SN 1989, trú xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ) điều khiển.

Kết quả kiểm tra xác định tài xế có nồng độ cồn 0,206mg/lít khí thở. Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện. Theo Công an tỉnh, hành vi này có mức phạt từ 6-8 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.