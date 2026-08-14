Ngày 14/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lái xe ô tô biển số 29A-647XX, vi phạm giao thông được hệ thống camera giám sát AI ghi nhận 96 lần trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành (thuộc các phường Việt Trì, Vân Phú, tỉnh Phú Thọ).

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đối với những lần vi phạm trên đều được hệ thống camera AI ghi nhận. Sau đó, CSGT đã gửi thông báo vi phạm tới chủ phương tiện được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký xe (địa chỉ tại Thanh Liệt, Hà Nội).

Tuy nhiên, theo Công an tỉnh Phú Thọ, do xe đã mua, bán qua nhiều đời chủ nhưng chủ xe hiện tại không làm thủ tục cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ xe theo quy định, nên những thông báo vi phạm này không đến được với người chủ hiện tại đang sử dụng phương tiện.

Ông Trần Minh B. làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: CACC

Đối với chủ phương tiện ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký xe, Phòng CSGT đã làm việc để xem xét xử lý về hành vi không làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số khi bán phương tiện đối với chủ xe nêu trên.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, khi thấy sự bất thường đối với trường hợp vi phạm nêu trên, Phòng CSGT Công an tỉnh đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh và xác định được chủ xe hiện tại là anh Trần Minh B. (trú tại xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ), đã tiến hành làm việc và lập biên bản xử lý theo quy định với những hành vi vi phạm liên quan.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với VietNamNet, một cán bộ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết điểm mấu chốt trong trường hợp này là phương tiện đã được mua bán nhưng không thực hiện thủ tục sang tên theo quy định. Khi việc chuyển nhượng không được cập nhật vào dữ liệu đăng ký xe, thông tin quản lý phương tiện vẫn gắn với người đứng tên trước đó.

Do thông tin đăng ký chưa được cập nhật theo việc chuyển nhượng, thông báo vi phạm có thể chưa trực tiếp đến người đang thực tế quản lý, sử dụng chiếc xe.

Nói cách khác, camera có thể liên tục nhận diện chính xác biển số và ghi nhận từng lần vi phạm nhưng hệ thống quản lý không thể tự xác định một giao dịch chuyển nhượng ngoài thực tế nếu thông tin chủ mới chưa được cập nhật.