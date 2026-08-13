Ngày 13/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Trần Minh B. (SN 1979, trú xã Xuân Lũng), chủ ô tô BKS 29A-647.XX.

Theo cơ quan công an, hệ thống camera giám sát AI ghi nhận ô tô này có 96 lần vi phạm giao thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành (kéo dài qua các phường Việt Trì, Thanh Miếu, Vân Phú).

CSGT làm việc với chủ xe. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Trong quá trình làm việc, lực lượng CSGT xác định thêm 3 hành vi vi phạm của ông B., gồm: không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực; đưa xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường tham gia giao thông; không làm thủ tục cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ xe theo quy định.

Tổng số tiền phạt đối với các hành vi vi phạm là 474,6 triệu đồng.