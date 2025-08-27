Sáng 27/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin đơn vị này đang vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc ô tô 4 chỗ dừng ngay giữa đường gây cản trở giao thông vừa xảy ra trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột.

Chiếc ô tô được xác định dừng ngay giữa đường gây cản trở giao thông. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, vào tối 26/8, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh một chiếc ô tô màu đỏ hiệu Kia mang BKS: 47A-162.xx lưu thông trên đường Giải Phóng, phường Buôn Ma Thuột.

Khi đến ngã tư đường gần đèn giao thông, ô tô bất ngờ dừng giữa đường bật xi nhan bên trái, sau đó một người ngồi ghế phụ bước xuống rồi đi qua bên đường.

Việc ô tô dừng ngay đèn đỏ khiến hàng loạt phương tiện phía sau không thể lưu thông mà phải đứng chờ gây bức xúc cho người đi đường.

Khi ô tô bất ngờ dừng giữa đường, một phụ nữ đã bước xuống xe. Ảnh cắt từ clip

Một lúc sau, ô tô màu đỏ rẽ sang phải, tấp vào lề nhường đường cho các phương tiện khác. Sự việc được camera hành trình của ô tô đi phía sau ghi lại.

Một số ý kiến cho rằng hành động của tài xế là thiếu ý thức trong tham gia giao thông, gây ảnh hưởng đến nhiều người.

Có ý kiến thông cảm vì có thể tài xế mới nhận bằng, non tay lái... nên mới có hành động dừng ô tô giữa đường, bật xi nhan bên trái nhưng lại rẽ sang bên phải gây mất an toàn giao thông.