Sáng 27/8, một cây cổ thụ lớn đã bất ngờ bị bật gốc đè trúng 2 ô tô đang dừng đỗ tại ngõ 1 phố Trung Kính (Hà Nội).

Ông Tạ Hữu Quý (nhân viên bảo vệ) cho biết, khoảng 6h30 cùng ngày, ông bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn nên ra khỏi nhà để xem thì thấy một cây cổ thụ lớn bị bật gốc, đổ xuống đường.

"Khi tôi ra ngoài thì thấy cây đã đè trúng vào hai ô tô con đang dừng, đỗ. Rất may lúc này là sáng sớm nên không có ai đi qua đường", ông Tạ Hữu Quý cho biết.

Cây đè trúng 2 ô tô đang dừng đỗ ở ngõ 1 phố Trung Kính. Ảnh: Đình Hiếu

Tại hiện trường, hai chiếc ô tô gồm: 30F-665.XX và 1 xe chưa rõ biển kiểm soát bị cây đè hư hỏng nặng.

Đến 9h15, Công ty cây xanh Hà Nội đã điều động một xe cẩu cỡ lớn đến hiện trường để cắt cây gãy đổ.

Trước đó, vào sáng 26/8, một cây cổ thụ ở nút Trần Phú - Chu Văn An (phường Ba Đình) cũng bị bật gốc đè trúng 2 ô tô.