Chiều 19/9, đại lộ Vinh - Cửa Lò qua phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, ngập sâu khiến nhiều phương tiện chết máy, nằm la liệt.

Nhiều người đi xe máy phải dắt bộ qua đoạn ngập, trong khi tài xế ô tô mắc kẹt trên xe, liên tục gọi cứu hộ.

Ông Nguyễn Văn Kỳ (62 tuổi, trú xã Hưng Nguyên Nam) phải dắt xe máy gần 1km sau khi phương tiện chết máy giữa đường.

“Nước ngập sâu, đẩy xe gần 1km mệt rã rời, nhưng xe chết máy rồi thì biết làm sao, đành cố mà đi”, ông Kỳ nói.

Cũng gặp sự cố khi đi qua đoạn đường ngập, chị Nguyễn Thị Liên (trú phường Vinh Hưng) cho biết, lúc quay đầu xe, một ôtô chạy bên cạnh tạo sóng nước khiến cả người và xe máy của chị bị xô ngã.

“Tôi đang gọi người nhà ra hỗ trợ để đẩy xe đi sửa”, chị Liên nói.

Khoảng 14h cùng ngày, chị H. (trú phường Thành Vinh) lái ô tô chở con gái đi qua khu vực này để đến nhà người thân. Khi đang lưu thông trên đại lộ Vinh - Cửa Lò, xe bất ngờ chết máy giữa đoạn ngập.

Hai mẹ con chị H. phải ngồi trên xe chờ cứu hộ. Chị cho biết đã liên hệ nhiều nơi nhưng chưa tìm được đơn vị nhận kéo xe.

“Hai mẹ con chờ hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa có cơ sở cứu hộ nào nhận, họ báo còn rất nhiều xe”, chị H. nói.

Anh Nguyễn Viết Cường, chủ một trung tâm cứu hộ giao thông tại phường Vinh Phú, cho biết từ 6h ngày 19/9, cơ sở liên tục nhận được các cuộc gọi đề nghị hỗ trợ phương tiện chết máy do ngập nước.

Đến chiều cùng ngày, trung tâm đã nhận kéo 5 ô tô. Tuy nhiên, lượng phương tiện gặp sự cố quá lớn khiến lực lượng cứu hộ không thể đáp ứng ngay tất cả yêu cầu.

“Với những xe con nằm ở khu vực nước sâu, chúng tôi ưu tiên kéo về trước, còn xe tải thì đành báo tài xế chờ thêm”, anh Cường nói.

Tại đầu đại lộ Vinh - Cửa Lò, lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện, đồng thời hỗ trợ người dân đưa xe ra khỏi khu vực ngập sâu.