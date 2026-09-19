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Ngày 19/9, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến nhiều tuyến đường ở phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú... (tỉnh Nghệ An) ngập cục bộ, có nơi sâu hơn 0,5m, gây ách tắc giao thông và khiến nước tràn vào nhà dân.

Các tuyến đường ngập nặng gồm: Nguyễn Duy Trinh, Phong Đình Cảng, Hồng Bàng, Đặng Thái Thân... Nhiều đoạn nước ngập gần hết bánh xe ô tô, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Nước ngập sâu trên đường Đặng Thái Thân, người dân chật vật dắt xe qua đoạn ngập. Ảnh: V.Đ

Nhiều xe máy, ô tô đi qua khu vực ngập bị chết máy. Công an Nghệ An đã bố trí lực lượng túc trực tại các điểm ngập để hỗ trợ người dân, điều tiết giao thông.

“Tôi phải dắt xe gần 1km do xe chết máy. Những đoạn ngập sâu, chúng tôi phải nhờ cán bộ công an hỗ trợ”, chị Ngân chia sẻ.

Tuyến đường xung quanh chung cư Tecco Bến Thủy ngập quá nửa bánh xe. Ảnh: T.T

Chị Ngô Thị Thương (34 tuổi) sống tại chung cư Tecco Bến Thủy, phường Trường Vinh, cho biết mưa lớn bắt đầu từ sáng cùng ngày, khiến nhiều tuyến đường quanh chung cư ngập sâu. Một số ô tô không kịp di dời, bị ngập nước. Chủ phương tiện phải thuê xe cẩu đưa xe đến nơi an toàn.

Nước tràn vào nhà người dân tại phường Trường Vinh. Ảnh: T.T

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thủy (57 tuổi, trú phường Trường Vinh) cho biết nước trên đường Nguyễn Duy Trinh dâng nhanh, tràn vào khu vực bếp của gia đình. Bà phải di dời đồ đạc lên vị trí cao để tránh bị ngập.

Người dân chật vật di chuyển qua đoạn ngập sâu trên đường Phan Đình Phùng. Ảnh: V.Đ

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Nghệ An, ngày và đêm 19/9, toàn tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 30-60mm, một số nơi có lượng mưa trên 80mm như phường Trường Vinh, các xã Hưng Nguyên, Kim Liên, Sơn Lâm...