Nghệ An:

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Ngày 19/9, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến các tuyến đường ở phường Trường Vinh, Vinh Phú (tỉnh Nghệ An) ngập cục bộ, gây ách tắc giao thông.

Tại phường Thành Vinh, tình trạng ngập cũng xảy ra ở nhiều khu vực. Theo hình ảnh người dân chia sẻ, trưa cùng ngày, khu vực chung cư G.R. 2 nằm trên đường Hoàng Nghĩa Lương kéo dài bị ngập gần 0,5m.

Một xe bán tải di chuyển qua khu vực nước sâu, tạo sóng khiến thanh chắn ngăn nước vào hầm chung cư bị đổ. Ngay sau đó, nước từ ngoài đường tràn xuống khu vực hầm để xe.

Thanh chắn cửa hầm bị sập, nước từ đường tràn vào hầm để xe chung cư G.R. 2 ở Nghệ An. Ảnh cắt từ clip

Chị Hiền, cư dân chung cư G.R. 2, cho biết thời điểm xảy ra sự việc, trong hầm còn một số xe máy, xe máy điện. Trước đó, cư dân đã đưa ô tô lên khu vực phía trên.

“Khoảng 10h, bảo vệ chung cư thông báo đóng thanh chắn ở hầm. Đến 11h30 thì xảy ra sự việc trên, hiện nước vẫn đổ vào hầm”, chị Hiền nói.

Ông Đinh Nho Tài, Phó chủ tịch UBND phường Thành Vinh, xác nhận sự việc. Chính quyền địa phương đã cắt cử công an, dân quân tự vệ đến khu vực để bảo vệ tài sản và đảm bảo an toàn.

“Hầm bị ngập sâu, chúng tôi chưa thể thống kê thiệt hại”, ông Tài thông tin.