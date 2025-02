Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trong năm 2024, toàn tỉnh Nghệ An có 18.064 ô tô đăng ký mới. Trung bình mỗi ngày có 50 xe đăng ký mới, tăng gần 4.700 xe so với năm 2023, tập trung nhiều nhất là ở TP Vinh.

Với con số này, Nghệ An xếp thứ 3 cả nước về mua ô tô, chỉ đứng sau TPHCM và Hà Nội. Trước việc người dân mua ô tô ngày càng nhiều trong khi cơ sở hạ tầng không đồng bộ như đường sá, thiếu bãi đỗ xe... đã làm gia tăng tình trạng ùn tắc giao thông ở TP Vinh.

Nghệ An xếp thứ 3 cả nước về số lượng ô tô đăng ký mới. Ảnh: T.L

Theo ghi nhận, tại các tuyến đường Phan Bội Châu, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong... tình trạng kẹt xe thường xuyên diễn ra vào các giờ cao điểm, cuối tuần và vào các ngày mưa.

Anh Nguyễn Trọng Nghĩa (trú phường Hưng Bình, TP Vinh) cho hay: "Tuyến đường Lê Hồng Phong có lượng ô tô đi lại nhiều gây ùn tắc, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Nhiều tháng nay, khu vực này đang cải tạo, sửa chữa vỉa hè khiến cho tình trạng kẹt xe càng gia tăng. Quãng đường từ cơ quan về nhà không xa nhưng tại nhiều điểm trên đường, người tham gia giao thông phải di chuyển chậm, nhích từng chút", anh Nghĩa nói.

Tình trạng ùn tắc diễn ra vào những ngày mưa gió, giờ cao điểm ở TP Vinh. Ảnh: T.L

Ông Nguyễn Tam Kỳ, Chủ tịch UBND phường Hưng Bình cho biết, khu vực đường Lê Hồng Phong giao với đường Nguyễn Văn Cừ đang được nâng cấp vỉa hè, mở rộng đường để chống ùn tắc giao thông.

"Chúng tôi phải di dời cột điện, hạ ngầm toàn bộ các mạng lưới. Khu vực này ban đầu phấn đấu trước Tết hoàn thành nhưng đến nay vẫn chưa xong", ông Kỳ cho biết.

Chính quyền phải xén vỉa hè, mở rộng đường để tránh ùn tắc. Ảnh: T.L

Chủ tịch UBND phường Hưng Bình cho hay, tình trạng kẹt xe diễn ra vào các ngày mưa gió, ngày cuối tuần, còn những ngày thường thì chỉ kẹt xe trong khoảng thời gian ngắn, sau đó phương tiện lưu thông bình thường.

Ngoài việc mở rộng đường, cơ quan chức năng còn phải huy động lực lượng để hướng dẫn người tham gia giao thông đi đúng làn đường quy định.

"Ở phường có 6 chung cư, nhưng không có chung cư nào có bãi đỗ, nên người dân sinh sống ở chung cư đỗ xe rất lộn xộn", ông Nguyễn Tam Kỳ nói.

Ô tô đỗ ngược chiều tại khu vực chung cư ở TP Vinh. Ảnh: T.L

Đa số chung cư ở TP Vinh không có bãi đổ xe, người dân đỗ xe ở vỉa hè, lòng đường. Ảnh: T.L

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện UBND TP Vinh cho biết, thời gian qua UBND tỉnh Nghệ An đã không cho xây dựng thêm các khu chung cư ở khu vực trung tâm TP Vinh. Về vấn đề kẹt xe, UBND TP Vinh đã triển khai nhiều giải pháp, như mở rộng các ngã ba, ngã tư, mở rộng các tuyến đường hiện có.

Nhiều dự án cải tạo, nâng cấp, đầu tư xây dựng mới được triển khai thực hiện, từng bước hoàn thiện. Tuy nhiên, hiện nay một số dự án giao thông trọng điểm đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, hệ thống giao thông công cộng chưa đồng bộ để đáp ứng kịp với tốc độ đô thị hóa.

Số lượng xe tăng nhanh trong những năm qua là vấn đề đáng quan tâm của TP Vinh. Ảnh: T.L

Để giải quyết "bài toán" chống kẹt xe, TP Vinh sẽ rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung TP (theo địa giới hành chính mở rộng), trong đó tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung, giao thông công cộng đồng bộ với định hướng phát triển đô thị; quản lý chặt chẽ chỉ tiêu quy hoạch khu vực đô thị trung tâm.

"Thành phố đang tập trung xây dựng các tuyến giao thông huyết mạch, kết nối khu vực đô thị trung tâm và ngoại thành phố, các dự án trọng điểm tạo động lực phát triển khu vực đô thị mới. Rà soát điều chỉnh phù hợp các tuyến, nút giao thông, hệ thống phụ trợ.

Ngoài ra, quản lý chặt chẽ việc xây dựng, phát triển các đô thị mới, các khu chức năng đồng bộ về hạ tầng khu vực, hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng, giao thông tĩnh (bãi đỗ xe, vịnh đỗ xe, vịnh dừng chờ đón trả khách xe buýt…)", đại diện UBND TP Vinh cho biết.

Một số tuyến vỉa hè ở TP Vinh đang nâng cấp, mở rộng, chỉnh trang đô thị. Ảnh: T.L

Đại diện UBND TP Vinh cho hay, UBND tỉnh Nghệ An đang giao Sở Xây dựng chủ trì, tổ chức lập quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung TP Vinh, kéo dãn các trung tâm đào tạo, trường học ở nội đô thị ra vùng xa hơn để giãn dân, giảm áp lực về hạ tầng giao thông ở trung tâm.

Những năm qua, trên cơ sở đánh giá lưu lượng phương tiện giao thông trên các tuyến đường, rà soát, nghiên cứu, dự báo mật độ phương tiện tham gia giao thông, đối chiếu với hiện trạng và quy hoạch được duyệt, TP Vinh đã tổ chức điều chỉnh quy mô vỉa hè, lòng đường một số tuyến đường (đường Lê Hồng Phong, đường Lê Mao kéo dài).

Cũng theo đại diện UBND TP Vinh, thời gian qua, thành phố đã đầu tư, mở rộng các tuyến đường bằng cách thu hẹp vỉa hè, mở rộng đường để chỉnh trang đô thị, tránh tình trạng ùn tắc xe. Đặc biệt, mở rộng làn đường tại các nút giao ngã ba, ngã tư.

“Việc mở thêm những lối rẽ tại các tuyến đường để xe cộ dễ lưu thông thì TP Vinh đã áp dụng từ mấy trăm trước. Tuy nhiên, việc mở rộng làn đường tại các nút giao như Nguyễn Văn Cừ thì mới hoàn thành vào khoảng năm 2024. Việc mở rộng đường tại các nút giao đã giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông, tình trạng kẹt xe giảm đáng kể”, đại diện UBND TP Vinh nói thêm.