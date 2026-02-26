Chiều tối nay (26/2), lãnh đạo phường Đông Tiến (tỉnh Thanh Hóa) cho biết trên tuyến cao tốc qua địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe tải.

Hiện trường vụ cháy xe tải trên cao tốc đoạn qua Thanh Hóa. Ảnh: CTV

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 18h30 cùng ngày. Thời điểm trên, xe tải BKS 29H-842.xx do anh Trương Văn Trọng (SN 1988, quê Quỳnh Hợp, Nghệ An) điều khiển. Khi đến Km324+400, thuộc địa phận phường Đông Tiến, xe bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát mạnh, chiếc xe tải cùng nhiều xe máy chở trên thùng đã bị thiêu rụi. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.