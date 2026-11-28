Quảng Ngãi:

Mưa lớn gây ngập lụt tại 21 xã, phường ở Quảng Ngãi, khiến gần 1.700 nhà dân bị ngập, nhiều khu vực bị cô lập. Bộ đội, công an khẩn trương hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng cõng người già sơ tán khỏi vùng bị ngập lụt. Clip: Viết Bình.

Trưa 28/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Thiện Tín (Quảng Ngãi), cho biết mưa lớn khiến nhiều khu vực trên địa bàn đang bị ngập sâu, cô lập.

Hiện toàn xã có 1.115 nhà dân bị ngập, tập trung tại 7/10 thôn. Trong đó, tại thôn Phú Thọ, nước ngập sâu từ 0,8-1,2m, khiến 540 hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Tại thôn Tân Phú, nhiều đoạn đường bị ngập sâu từ 0,6-1m, khiến khoảng 530 hộ dân bị cô lập.

Nhiều khu dân cư ở xã Thiện Tín bị nước lũ chia cắt. Ảnh: V.B

Nhiều nhà dân bị ngập sâu đến 1,2m. Ảnh: V.B

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, trong đó tỉnh lộ 624B và 624C dẫn về xã Thiện Tín đã được phong tỏa, cấm phương tiện lưu thông.

Tại cầu Mễ Sơn, bắc qua sông Vệ, thuộc thôn Ngọc Sơn, nước sông dâng cao khiến mặt cầu ngập khoảng 0,5m, chia cắt tuyến giao thông từ xã Thiện Tín đi xã Đình Cương.

Tại khu vực chân đèo Đá Chát (thôn Trường Khánh), đất đá sạt lở trên đoạn dài khoảng 20m, tràn xuống mặt đường tỉnh lộ 624. Tình trạng sạt lở bờ sông Vệ tại khu vực Bến Lấn vẫn đang tiếp diễn, đe dọa an toàn của người dân.

Chính quyền xã Thiện Tín đã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, tổ chức chốt chặn, cắm biển cảnh báo tại các điểm ngập sâu, đồng thời rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động phương án sơ tán dân.

Nước lũ bủa vây khu dân cư. Ảnh: V.B

Nước lũ dâng cao, tràn vào nhà dân. Ảnh: V.B

Nước lũ dâng nhanh, người dân không kịp di chuyển đồ đạc, nhiều vật dụng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Ảnh: V.B

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 11h30 ngày 28/11, mưa lũ đã gây ngập tại 21 xã, phường, với 1.691 nhà dân bị ngập. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, sạt lở.

Tại xã Phước Giang, nước sông dâng nhanh khiến 490 nhà dân bị ngập. Ba thôn Kim Thành, Sơn Hòa và Đông Trúc Lâm bị cô lập hoàn toàn, nước lũ cũng tràn vào trụ sở UBND xã. Trong đêm 27/11, địa phương đã tổ chức di dời 17 hộ dân đến nơi an toàn.

Người già được lực lượng chức năng cõng đi sơ tán. Ảnh: V.B

Tại xã Nghĩa Hành, 48 nhà dân bị ngập. Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sơ tán, ưu tiên người cao tuổi, người già yếu, đồng thời giúp các gia đình di chuyển tài sản.

Tại phường Đức Phổ, 30 nhà dân ở tổ dân phố Phổ Minh bị ngập từ 25-40cm, địa phương đã di dời 4 hộ dân đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân đến nơi an toàn. Ảnh: V.B

Tại phường Trương Quang Trọng, nước ngập sâu khiến khu dân cư xóm 1, TDP Hòa Bình bị cô lập hoàn toàn. Khu vực phía sau Trường THCS Lê Trung Đình xảy ra sạt lở đất trên đoạn dài khoảng 100m, rộng 20m.

Tại xã Sơn Linh, cầu Tầm Linh ngập sâu 3-3,5m, chia cắt giao thông giữa làng Ghè và làng Xinh. Cầu Thủy Văn 2 cũng bị ngập sâu 1-1,2m.

Trong khi đó, tại xã Ba Động, cầu bắc qua tuyến kênh dẫn thủy điện Sông Liên 1 có nguy cơ sụp đổ do mố cầu bị sạt lở nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng đặt bảng cảnh báo, giăng dây không cho người dân qua lại khu vực nguy hiểm. Ảnh: V.B

Tại xã Ba Xa, lực lượng chức năng đã di dời 12 hộ dân với 53 nhân khẩu ở thôn Nước Lăng khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

Tại phường Trà Câu, nước sông dâng cao gây ngập lụt tại các tổ dân phố An Quang, Thủy Triều, Đông Quang và Liên Chiểu. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, một số khu dân cư bị chia cắt, nhà dân có nơi ngập khoảng 1m.

Lực lượng công an lội qua vùng nước ngập ngang thắt lưng để tiếp cận, hỗ trợ người dân. Ảnh: T.C

Bộ đội, dân quân tiếp cận những nhà dân bị ngập sâu để hỗ trợ sơ tán. Ảnh: T.C

Lực lượng chức năng cõng người cao tuổi qua vùng ngập sâu đến nơi an toàn. Ảnh: T.C

Ban Chỉ huy Quân sự phường Trà Câu đã phối hợp với lực lượng công an, biên phòng sử dụng xuồng tiếp cận các khu vực ngập sâu, vận chuyển lương thực, thực phẩm và hỗ trợ sơ tán người dân, ưu tiên người cao tuổi và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Lực lượng chức năng sử dụng xuồng sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt tại phường Trà Câu. Ảnh: T.C

Bộ đội lội nước lũ, vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng ngập. Ảnh: T.C

Đến 10h ngày 28/11, mực nước tại trạm Sông Vệ đạt 5,06m, vượt báo động 3 là 0,56m; tại trạm Trà Câu đạt 6,18m, vượt báo động 3 là 0,68m. Lũ trên sông Trà Khúc cũng đã vượt báo động 2.

Dự báo từ ngày 28-30/11, khu vực phía đông và vùng núi tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 250-450mm, có nơi trên 550mm.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các địa phương đang bố trí lực lượng chốt chặn, giăng dây, cắm biển cảnh báo tại những tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở; đồng thời chủ động triển khai phương án sơ tán, bảo đảm an toàn cho người dân.