Nước sông Truồi dâng cao khiến hàng trăm hộ dân ở thôn Hưng Bình, xã Lộc An (TP Huế) ngập sâu, có nơi hơn 1m. Nhiều gia đình phải trèo lên gác xép, di dời người thân đến nơi an toàn để tránh lũ.
Chiều 10/11, nước lũ trên sông Truồi vẫn chưa rút, khiến hàng trăm hộ dân sống ven sông, đoạn qua thôn Hưng Bình (xã Lộc An, TP Huế), chìm trong biển nước đỏ ngầu. Nhiều nơi ngập sâu hơn 1m.
Các tuyến đường trong thôn biến thành sông, người dân phải lội bì bõm qua dòng nước để di chuyển.
Theo người dân, nước bắt đầu tràn vào nhà từ khoảng 4h cùng ngày. Khi nước dâng nhanh, lực lượng chức năng phối hợp với người dân khẩn trương thu dọn đồ đạc, kê cao tài sản. Một số hộ đưa người thân đến nơi khác tránh trú, trong khi những người ở lại phải lên gác để theo dõi mực nước.
Ông Nguyễn Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy xã Lộc An, cho biết địa phương đã yêu cầu các đơn vị, thôn thành lập đội phản ứng nhanh, quyết liệt triển khai phương án di dời người dân ở vùng trũng đến nơi cao ráo, an toàn.
Theo ông Ngọc Anh, Hưng Bình là một trong những thôn bị ngập nặng nhất xã. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến một số khu vực trong thôn ngập sâu hơn 1m.
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