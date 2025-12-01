Sân khấu Kịch Hồng Vân vừa thắng lớn tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần VI-2025 với vở Nguyệt Hạ (tác giả Lê Duy Mạnh) giành huy chương Vàng, NSƯT Ốc Thanh Vân giành huy chương Vàng cá nhân, các nghệ sĩ: Hoàng Khôi, Khánh Tiên Leona, Khôi Nguyên - con trai NSND Hồng Vân giành huy chương Bạc.

Chia sẻ với PV VietNamNet, NSND Hồng Vân nói "vỡ oà, vui, sung sướng vì nỗ lực của tất cả mọi người đã được ghi nhận".

NSND Hồng Vân vô cùng hạnh phúc khi thấy con trai có những bước tiến mới, tạo được dấu ấn trong nghề.

"Ban đầu, khi về nước, con chỉ phụ tôi ở sân khấu vì muốn đỡ đần mẹ, chứ chưa nghĩ đến chuyện theo nghề lâu dài. Con trai học đạo diễn điện ảnh nhưng từ bước đệm này, chắc có lẽ con có thể theo được nghề của mẹ làm đạo diễn sân khấu khó hơn rất nhiều so với điện ảnh".

NSND Hồng Vân và NSƯT Ốc Thanh Vân vui mừng nhận giải Vàng.

NSND Hồng Vân tiết lộ ở Nguyệt hạ, chị gần như dồn toàn bộ tâm sức cho Ốc Thanh Vân và các nghệ sĩ trẻ vì vở có nhiều đoạn thoại tiếng Anh, điều kiện tiên quyết là diễn viên phải nói được song ngữ.

"Con trai có sẵn lợi thế này nên NSND Hồng Vân phân một vai cho con cũng là điều tự nhiên. Có người hỏi tôi có mạo hiểm khi giao vai chính cho Ốc Thanh Vân, nhất là sau thời gian cô ấy mới từ nước ngoài về. Tôi khẳng định hoàn toàn không. Nếu xem vở rồi sẽ thấy, ngoài Ốc ra khó có diễn viên nào đảm đương được vai này. Vai diễn đòi hỏi tổng hòa từ diễn xuất, khả năng nói tiếng Anh, múa đương đại, múa hiện đại, vũ đạo… Ốc Thanh Vân hội đủ mọi yếu tố đó", NSND Hồng Vân chia sẻ.

Nhiều người nói đây là một thắng lợi lớn, là dấu ấn truyền nghề cho con trai nhưng NSND Hồng Vân nói kỳ vọng tiếp quản Sân khấu Kịch Hồng Vân lại là Ốc Thanh Vân: "Tôi đang vừa năn nỉ, vừa thuyết phục, thậm chí gây áp lực để cô tiếp tục gắn bó với sân khấu. Chỉ có điều, Ốc hiện quá nhiều việc, con còn nhỏ nhưng tôi hy vọng cú hích từ vở diễn lần này sẽ giúp cô ấy đưa ra quyết định".

Chia sẻ với PV VietNamNet về lần trở về đầy ấn tượng này, Ốc Thanh Vân nói gần 1 năm qua đã làm rất nhiều để bắt đầu lại và làm việc ngay ngày đầu tiên về nước bởi sân khấu là nơi cô thuộc về.

"Nguyệt Hạ là một vở kịch rất khó. Dù làm nghề nhiều năm nhưng tôi phải thừa nhận nó khó 'đập đầu luôn' ngay từ khâu kịch bản. Tác giả viết kịch bản này cách đây 30 năm, ở thời điểm đó rất táo bạo và mang tính thời cuộc. Nhưng nếu giữ nguyên bản gốc mà không có đổi mới sẽ khó phù hợp với năm 2025 cũng như tiêu chí của Liên hoan sân khấu quốc tế thử nghiệm", Ốc Thanh Vân chia sẻ.

Ốc Thanh Vân vui mừng khi trở lại với sân khấu giành ngay huy chương Vàng.

Vì vậy, cô và NSND Hồng Vân phải dùng rất nhiều chất xám để vừa giữ được tinh thần nguyên tác vừa đưa vào những yếu tố hiện đại. Vở có cách kể chuyện khác với lối truyền thống, nhiều cú "twist" bất ngờ, không chia cảnh, không đóng màn, không giải lao; lại là vở song ngữ, lồng ghép văn hóa Á - Âu giao thoa.

"Chúng tôi phải tính toán để mọi thứ mượt mà, không bị khiên cưỡng. Diễn viên phải hát live, phải sử dụng hình thể rất nhiều: từ múa đương đại đến chút xiếc, ảo thuật, khiêu vũ… Nói chung là có bao nhiêu vốn liếng ê-kíp bung hết. Thời lượng vở lại ngắn, không được diễn giải như kịch thông thường, nên mọi thứ đều rất sát sao và áp lực", Ốc Thanh Vân chia sẻ.

Còn việc có tiếp quản Sân khấu Kịch Hồng Vân hay không, Ốc Thanh Vân nói vẫn đang suy nghĩ: "Người đàn bà ấy (NSND Hồng Vân - PV) gài tôi từ ngày nọ sang tháng kia nhưng tôi chưa đưa ra quyết định. Tôi cũng đã nói với chồng chuẩn bị tinh thần đầu tư thêm vì chuyến trở lại này tôi phải xin chồng khá nhiều thứ".