Trong dự án điện ảnh Heo năm móng, Ốc Thanh Vân vào vai Jennifer - nữ Việt kiều phóng khoáng, yêu thương chồng con nhưng khác biệt văn hóa dẫn đến mâu thuẫn. Phim đánh dấu màn tái xuất của nữ diễn viên sau thời gian dài sang Australia sinh sống.

Ốc Thanh Vân tiết lộ nhận lời mời cho vai diễn từ giữa năm 2025, khi cô vừa trở về Việt Nam.

"Tôi rời khỏi vòng quay nấu cơm, rửa chén, giặt đồ... nên chỉ muốn làm nghề thôi. May mắn lại được diễn xuất - đúng sở trường của mình nên tôi rất trân trọng các cơ hội tìm đến", cô kể.

Để hóa thân nàng dâu Việt kiều, Ốc Thanh Vân nhuộm da nâu, trang điểm theo phong cách Âu Mỹ, nói tiếng Việt pha lẫn tiếng Anh, đồng thời lựa chọn trang phục gợi cảm, phóng khoáng để thể hiện đúng tính cách, hoàn cảnh sống nhân vật.

Ở tuổi 42, Ốc Thanh Vân thừa nhận bản thân đang ở đoạn "lưng chừng" - không quá trẻ cũng chẳng già nên muốn có vai diễn phù hợp không dễ. Cô chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng từng dự án để có thể cống hiến hết khả năng.

Trước khi tham gia phim, Ốc Thanh Vân dành thời gian nghiên cứu kịch bản. Cô hứng thú vì yếu tố văn hóa - tâm linh được lồng ghép khéo léo qua nội dung phim. Diễn viên nói đã dồn 200% sức cho phim vì đa phần các cảnh quay xuyên đêm, đảo lộn giờ sinh hoạt.

Trong phim, Ốc Thanh Vân đóng cặp Trần Ngọc Vàng - bạn diễn kém cô 14 tuổi. Diễn viên nói vừa run, vừa hứng khởi vì lần đầu được ghép cặp với "mỹ nam" showbiz. Cô dành thời gian gym, yoga để giảm cân, đảm bảo sự tương xứng ngoại hình của 2 nhân vật khi lên hình.

"Cảnh 2 vợ chồng cãi nhau, tôi thậm chí mở lớp dạy cấp tốc về hôn nhân gia đình để Vàng hiểu tâm lý nhân vật. Em ấy thiện chí hợp tác và thông minh nên các cảnh quay đều diễn ra thuận lợi suôn sẻ", diễn viên cho hay.

Heo năm móng lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về linh dị heo 5 móng ở miền Tây, xoay quanh hành trình của Khải (Võ Tấn Phát đóng) - một Tiktoker chuyên sản xuất nội dung tâm linh. Trong quá trình tìm kiếm nội dung gây chú ý, Khải cùng cộng sự vô tình "đánh thức" truyền thuyết Cô Năm Hợi, kéo theo hàng loạt tai ương.

Đây là dự án tiếp theo của đạo diễn Lưu Thành Luân và nhà sản xuất - giám đốc sáng tạo Võ Thanh Hòa, sau Quỷ cẩu và Linh Miêu: Quỷ nhập tràng. Ngoài Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng, phim quy tụ dàn diễn viên thực lực như: Nghệ sĩ Thanh Thủy, Huỳnh Kiến An, Lê Quốc Nam, Võ Tấn Phát... Phim dự kiến khởi chiếu từ 24/4.

