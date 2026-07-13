Tăng trưởng số phản ánh rõ sự thay đổi trong hành vi khách hàng

Trong những năm gần đây, hành vi sử dụng dịch vụ tài chính của khách hàng đã thay đổi mạnh. Nếu trước đây giao dịch ngân hàng chủ yếu gắn với quầy hoặc các kênh truyền thống, thì nay nhu cầu đang dịch chuyển rõ rệt sang môi trường số, nơi trải nghiệm được đặt lên những tiêu chí cao hơn như: nhanh chóng, liền mạch, an toàn và thuận tiện. Sự thay đổi này khiến ngân hàng số không còn là một xu hướng bổ trợ, mà dần trở thành một trong những năng lực cạnh tranh quan trọng của mỗi tổ chức tài chính.

Trong bối cảnh đó, OCB ghi nhận những kết quả tăng trưởng tích cực trên nền tảng số. Tính đến hết năm 2025, số lượng người dùng đăng ký trên nền tảng số của ngân hàng nằm ở con số hàng triệu và không ngừng tăng mạnh so với cuối năm 2024. Riêng trong năm 2025, số lượng người dùng trên ứng dụng OCB OMNI tiếp tục tăng 35%, trong khi tỷ lệ người dùng hoạt động trên kênh số đạt hơn 80%.

Hàng loạt những số liệu tích cực ghi nhận sự tăng trưởng của OCB trên nền tảng số trong thời gian qua

Song song với tăng trưởng về người dùng, mức độ sử dụng dịch vụ trên nền tảng số cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Tổng số giao dịch tăng từ 58 triệu lên gần 90 triệu, trong khi số giao dịch bình quân trên mỗi khách hàng tăng 40% so với năm trước. Những con số này cho thấy hành vì khách hàng thay đổi thông qua việc sử dụng dịch vụ thường xuyên hơn trong đời sống tài chính hằng ngày.

Bên cạnh đó, các chỉ số này không đơn thuần phản ánh hiệu quả vận hành trên kênh số, mà còn cho thấy OCB đang thích ứng khá nhanh với xu hướng tiêu dùng tài chính mới. Khi khách hàng ngày càng ưu tiên sự thuận tiện và chủ động, khả năng duy trì mức tăng trưởng trên nền tảng số cũng đồng nghĩa với việc ngân hàng đang từng bước mở rộng sự hiện diện của mình trong các hành vi tài chính thường nhật. Với những kết quả đó, OCB cũng vừa được vinh danh ở hạng mục “Best Bank for Digital Banking Services Vietnam 2026” (Ngân hàng có Dịch vụ Ngân hàng số Tốt tại Việt Nam 2026) tại Global Banking & Finance Awards, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp ngân hàng được ghi nhận tại giải thưởng quốc tế này.

Từ nâng cao trải nghiệm số đến động lực tăng trưởng cho giai đoạn tiếp theo

Nếu kết quả tăng trưởng số là minh chứng cho hiệu quả của giai đoạn đầu tư nền tảng, thì trong chặng tiếp theo, OCB hướng tới việc chuyển hóa nội tại đó thành những trải nghiệm thiết thực và giá trị hơn cho khách hàng trên môi trường số. Trọng tâm không chỉ nằm ở việc gia tăng số lượng người dùng hay mở rộng giao dịch, mà còn ở quá trình liên tục hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ theo hướng thuận tiện, chủ động và phù hợp hơn với nhu cầu tài chính trong thực tế.

Thời gian gần đây, hàng loạt các tính năng liên tục được OCB cho ra mắt trên ứng dụng OCB OMNI như bảo hiểm Cyber nhằm bảo vệ tài chính trước các rủi ro gian lận, lừa đảo công nghệ; ghi nhận ngày mở sổ tiết kiệm trực tuyến theo ngày thực tế để đảm bảo quyền lợi khách hàng; cập nhật thông tin khoản vay theo thời gian thực giúp theo dõi kế hoạch tài chính rõ ràng hơn; mở mới tài khoản hộ kinh doanh cho khách hàng hiện hữu; so sánh sản phẩm tiền gửi; nâng cấp thanh toán QR; cải tiến xử lý giao dịch giá trị lớn; đồng thời hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước 100% trực tuyến thông qua ứng dụng thuế liên kết với tài khoản OCB…

Từ kết quả khả quan, nền tảng số đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của OCB.

Những nâng cấp này cho thấy ngân hàng đang từng bước làm mới OCB OMNI theo hướng an toàn hơn, dễ sử dụng hơn và gần gũi hơn với nhu cầu thường nhật. “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển những giải pháp phù hợp với từng nhu cầu, thời điểm và mỗi giai đoạn cuộc sống, đưa OCB trở thành người bạn đồng hành tin cậy trong từng chương cuộc sống của khách hàng, đối tác và doanh nghiệp”, đại diện lãnh đạo OCB cho biết.

Không chỉ dừng ở giao dịch hay sản phẩm đơn lẻ, thực tế OCB đang hướng tới vai trò xây dựng một nền tảng có thể gắn bó với khách hàng trong nhiều nhu cầu của cuộc sống, từ thanh toán, tiết kiệm, đầu tư, vay vốn cho đến các kế hoạch dành cho gia đình và doanh nghiệp. Với hơn 200 tiện ích chỉ trong một nền tảng và mạng lưới hợp tác cùng hơn 6.000 điểm bán lẻ ở nhiều lĩnh vực, OCB đang từng bước mở rộng hệ sinh thái dịch vụ theo hướng liền mạch và gần hơn với đời sống thường nhật của khách hàng.

Trong bối cảnh cạnh tranh, ngân hàng ngày càng dịch chuyển lên môi trường số, nền tảng số vì thế không chỉ là nơi diễn ra giao dịch, mà đang trở thành cơ sở để OCB xây dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn. Từ tăng trưởng người dùng đến năng lực phục vụ, từ số hóa giao dịch đến cá nhân hóa trải nghiệm, chiến lược số của ngân hàng đang từng bước chuyển từ mở rộng quy mô sang tạo động lực tăng trưởng mới cho giai đoạn tiếp theo.

(Nguồn: Ngân hàng Phương Đông)