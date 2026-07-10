Biến số 1: Fed trở lại dẫn dắt

Nửa đầu năm, câu chuyện của vàng thuộc về địa chính trị và các ngân hàng trung ương. Nhưng từ tháng 7, mọi con mắt lại đổ dồn về Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo Tập đoàn dịch vụ tài chính JPMorgan, mối tương quan nghịch giữa giá vàng và lợi suất trái phiếu thực của Mỹ đã trở lại. Kỳ vọng lãi suất một lần nữa trở thành yếu tố định giá quan trọng nhất.

Trong quý III, thị trường bước vào giai đoạn "áp lực từ lãi suất cao". Dữ liệu việc làm ngày 2/7 chỉ ghi nhận 57.000 việc làm mới, thấp hơn nhiều so với dự kiến, kỳ vọng tăng lãi suất lùi từ tháng 9 sang tháng 12.

Tuy nhiên, lạm phát CPI của Mỹ vẫn ở mức 3,9%, đủ để Fed duy trì chính sách thắt chặt. Với lợi suất trái phiếu neo cao, vàng chịu áp lực từ chi phí cơ hội, khó bứt phá. Giá vàng quý III dự báo dao động từ 4.000-4.400 USD/ounce.

Bước ngoặt có thể đến từ quý IV. Khi tác động trễ của lãi suất cao hiện hữu, thị trường chuyển từ "lo sợ tăng lãi suất" sang "kỳ vọng cắt giảm". Đồng USD và lợi suất trái phiếu đảo chiều, có thể mở ra cánh cửa phục hồi cho vàng.

Ba nhân tố sẽ chi phối thị trường vàng nửa cuối năm 2026: Fed tái chi phối, ngân hàng trung ương tạo lực đỡ và địa chính trị gây nhiễu ngắn hạn. Ảnh: Baidu

Biến số 2: Ngân hàng trung ương tạo "tấm lưới an toàn"

Nếu trước đây vàng bị chi phối bởi tâm lý đầu cơ của nhà đầu tư nhỏ lẻ thì năm 2026 chứng kiến sự thay đổi mang tính cấu trúc.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương mua ròng 244 tấn vàng trong quý I. Trung Quốc có 19 tháng liên tiếp bổ sung dự trữ. Hơn 89% ngân hàng trung ương được khảo sát có kế hoạch tăng tỷ trọng vàng, tạo mức cao kỷ lục.

Khảo sát tháng 6/2026 cho thấy 45% ngân hàng trung ương dự định tăng mua trong năm nay, chỉ 1% có kế hoạch bán ra. Trong 4 năm gần đây, lượng mua trung bình mỗi năm vượt 1.000 tấn, gấp đôi thập kỷ trước.

Điểm khác biệt là các ngân hàng trung ương mua vàng với mục tiêu chiến lược và ngược chu kỳ, trái với tâm lý "mua đỉnh bán đáy" của nhà đầu tư cá nhân.

Nếu giá vàng giảm 10-15% về vùng 3.600-3.800 USD/ounce, lực cầu nhiều khả năng sẽ gia tăng. Ba nhóm tham gia hấp thụ gồm ngân hàng trung ương, các tổ chức tài chính lớn và nhu cầu vàng vật chất tại các thị trường tiêu dùng truyền thống.

"Tấm lưới an toàn" này khiến kịch bản giảm giá kéo dài gần như bị loại trừ. Sự giằng co của vàng quanh ngưỡng 4.000 USD không phản ánh nỗ lực giữ giá của nhà đầu tư nhỏ lẻ, mà là hoạt động hấp thụ thầm lặng của những "bàn tay khổng lồ" như các ngân hàng trung ương và tổ chức tài chính lớn.

Biến số 3: Kỷ nguyên của những cú sốc "chớp nhoáng"

Năm 2026 không phải câu chuyện của những xu hướng kéo dài, mà là những nhịp biến động ngắn, dồn dập. Nhà đầu tư cần chuẩn bị cho những nhịp biến động ngắn, biên độ không quá lớn nhưng tần suất dày đặc.

Loại thứ nhất là cú sốc địa chính trị (kiểu "pháo hoa"). Căng thẳng Trung Đông hay bất ổn bầu cử giữa kỳ Mỹ tháng 11 có thể kích hoạt dòng tiền trú ẩn.

Trong những ngày leo thang, vàng có thể bật tăng 30-50 USD/ounce chỉ trong một phiên. Nhưng những đợt tăng này hiếm khi kéo dài quá 1-2 tuần. Nhà đầu tư nhỏ lẻ đuổi theo đỉnh thường là người chịu thiệt nhiều nhất.

Loại thứ hai là lực cầu mùa cao điểm. Lễ hội Diwali tại Ấn Độ, Giáng sinh phương Tây, mùa cưới và nhu cầu tích trữ cuối năm tại Trung Quốc tạo ra lực cầu vàng ổn định, có thể dự báo.

Vào quý IV, doanh số tiêu thụ vàng trang sức và vàng đầu tư tại Trung Quốc thường tăng hơn 40% so với quý trước. Dòng cầu này tạo vùng hỗ trợ vững chắc cho giá vàng, phù hợp với nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn.

Chiến lược cho 3 nhóm đối tượng

Với người có nhu cầu mua vàng trang sức, từ nay đến cuối tháng 9 được cho là thời điểm thuận lợi. Quý III là mùa thấp điểm của nhu cầu tiêu dùng, trùng với giai đoạn thị trường dò dẫm chờ tín hiệu từ Fed, tạo mặt bằng giá mềm hơn.

Không phải cứ mua vàng là giữ giá, chênh lệch mua-bán ở các thương hiệu lớn có thể “ăn” đáng kể vào khả năng bảo toàn vốn. Ưu tiên sản phẩm có chi phí gia công thấp, hạn chế trang sức cầu kỳ hay đính đá để tối ưu giá trị khi cần thanh khoản.

Với người có chiến lược tích trữ vàng miếng, các nhịp điều chỉnh là cơ hội để giải ngân từng phần thay vì mua một lần.

Thị trường 2026 biến động liên tục với những pha giảm sâu rồi hồi phục nhanh, chia nhỏ vốn giúp giảm rủi ro và tạo cơ hội bắt vùng giá hợp lý. Kênh phân phối chính thống như ngân hàng thương mại hoặc trung tâm bán buôn lớn là lựa chọn an toàn.

Với nhà đầu tư nắm giữ vàng cũ, quý IV có thể là thời điểm đáng chú ý để xem xét “thoát hàng”. Nếu kỳ vọng cắt giảm lãi suất từ Fed rõ ràng hơn và đẩy giá vượt 4.400 USD, đó là tín hiệu một nhịp tăng mang tính xu hướng. Ngược lại, những cú bật tăng ngắn hạn do địa chính trị thường chỉ kéo dài vài tuần rồi đảo chiều, không phải thời điểm tối ưu để chốt lời.

Thị trường nửa cuối năm 2026 khác xa câu chuyện tăng giảm đơn thuần. Lực chi phối đã dịch chuyển từ đầu cơ sang ngân hàng trung ương, từ cơn sốc nhất thời sang yếu tố cấu trúc. Nhà đầu tư khôn ngoan thường không chạy theo cảm xúc mà bình tĩnh đọc những dịch chuyển ngầm để đưa ra quyết định.

Theo Baidu