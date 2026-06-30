Thông tư 25/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2019/TT-NHNN, cho phép các ngân hàng nâng tỷ lệ tối đa vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn từ 30% lên 40%.

Theo đó, ngân hàng sẽ được áp dụng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn là 40%.

Theo quy định trước đó tại Thông tư 22, tổ chức tín dụng phải tuân thủ tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo lộ trình: Từ 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 là 40%; từ 1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022 là 37%; từ 1/10/2022 đến hết ngày 30/9/2023 là 34%; từ 1/10/2023 là 30%.

Việc nâng tỷ lệ này giúp các ngân hàng có thêm dư địa sử dụng nguồn vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn, từ đó giảm áp lực cân đối nguồn vốn trong bối cảnh nhu cầu tín dụng trung, dài hạn vẫn ở mức cao.

Tuy nhiên, việc nâng tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn cũng đồng nghĩa các ngân hàng có thể đối mặt với rủi ro thanh khoản cao hơn nếu không quản trị tốt dòng tiền.

Ngân hàng Nhà nước cho biết thay đổi này nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đồng thời vẫn bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục cho phép tính 80% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào nguồn vốn huy động khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR), qua đó tạo thêm dư địa cho hoạt động cấp tín dụng của các ngân hàng.