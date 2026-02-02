Khi không phải “bỏ phố về biển”

Vài năm gần đây, trào lưu “bỏ phố về biển”, “bỏ phố về rừng” được xem như lối thoát cho áp lực đô thị.

Thế nhưng, với phần đông người trẻ đang trong giai đoạn bứt tốc sự nghiệp, lựa chọn ấy nhanh chóng bộc lộ nhiều giới hạn. Công việc, cơ hội phát triển, môi trường nghề nghiệp và mạng lưới kết nối vẫn tập trung tại các đô thị lớn - nơi dòng chảy kinh tế không ngừng vận động.

Rời đi đồng nghĩa với đánh đổi. Và không phải ai cũng sẵn sàng từ bỏ quỹ đạo đang lên của mình. Vì thế, thay vì tìm cách thoát khỏi đô thị, thế hệ trẻ bắt đầu đặt ra một câu hỏi khác: Liệu có thể sống giữa thành phố mà vẫn đủ gần thiên nhiên? Liệu có thể theo đuổi sự nghiệp mà không phải hy sinh hoàn toàn chất lượng sống?

Ocean City xuất hiện như một câu trả lời khác biệt cho những trăn trở ấy. Thay vì để cư dân phải rời xa Thủ đô để tìm kiếm không gian sống nghỉ dưỡng, Ocean City đưa trải nghiệm sống biển hồ quy mô lớn về ngay vùng đô thị mở rộng, tái cấu trúc hoàn toàn cách con người tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.

VinWonders Wave Park mang tới trải nghiệm biển xanh, sóng vỗ giữa lòng đô thị

Ở đây, biển không còn là khái niệm gắn liền với những chuyến đi xa, mà trở thành một phần của đời sống thường nhật. Crystal Lagoon xanh ngọc trải dài, hồ Ngọc Trai phẳng lặng, VinWonders Water Park rực sắc nhiệt đới, VinWonder Wave Park đậm chất hội hè… tạo nên một quần thể mặt nước khổng lồ hiếm có phía Đông Hà Nội. Những bãi cát trắng mịn, hàng dừa nhiệt đới và nhịp sóng nhân tạo mang tới trải nghiệm như đang sống giữa một khu resort biển đẳng cấp.

“Trước đây, mình chỉ có thể chạm tới biển 1-2 lần mỗi năm. Giờ thì biển ngay kế bên nhà, chỉ vài bước là chạm vào biển xanh, cát trắng. Những khoảng khắc ấy giúp mình tái tạo năng lượng sau guồng quay công việc”, chị Minh Nguyệt, làm trong lĩnh vực tài chính, chia sẻ.

Với thế hệ cư dân trẻ như chị Nguyệt, Ocean City chính là hình mẫu trong sự dịch chuyển trong tư duy đô thị. Thành phố không còn đơn thuần là nơi làm việc, mà trở thành không gian nuôi dưỡng cảm xúc, sức khỏe tinh thần và những trải nghiệm sống trọn vẹn.

Những buổi sáng chậm rãi bên làn nước trong xanh. Những chiều về không còn khói bụi xe cộ mà là sắc trời lấp lánh trên mặt hồ. Những cuối tuần rộn ràng tại VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park hay dạo chơi, thư giãn tại Grand World sôi động. Tất cả tạo nên một nhịp sống cân bằng, giàu trải nghiệm hiếm có giữa đô thị hiện đại.

“Ở đây, mình vẫn làm việc, vẫn theo đuổi sự nghiệp, nhưng không còn cảm giác mệt mỏi vì phải chạy đua với cuộc sống”, chị Nguyệt trải lòng.

Ở phố sống biển - đặc quyền sống dành riêng cho cư dân Ocean City

Ocean City và sự dịch chuyển của khái niệm an cư

Nếu trước đây, chốn an cư lý tưởng được định nghĩa là “gần trung tâm, tiện di chuyển, đủ tiện ích”, thì nay tiêu chuẩn ấy đã dịch chuyển. Thế hệ mới tìm kiếm nhiều hơn: sức khỏe tinh thần, không gian xanh, trải nghiệm sống chất lượng mỗi ngày.

Ocean City tái định nghĩa khái niệm “ở” theo hướng toàn diện hơn: sống gần biển, nhưng vẫn kết nối chặt chẽ với nội đô.

Hạ tầng kết nối liên tục được nâng cấp giúp khoảng cách từ Ocean City vào trung tâm Hà Nội ngày càng rút ngắn. Nút giao Cổ Linh và cầu Vĩnh Tuy 2 đi vào vận hành cho phép cư dân chỉ cần một nhịp qua sông để hòa vào nhịp sống đô thị, rồi trở về một không gian sống hoàn toàn khác biệt.

Trong tương lai gần, loạt hạ tầng chiến lược như Vành đai 4 Vùng Thủ đô, Vành đai 3.5, cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo, tuyến Văn Giang - Hưng Yên hay cảng hàng không quốc tế Gia Bình hoàn thiện, sẽ tiếp tục mở rộng biên độ kết nối. Nhờ đó, Ocean City vừa là “ốc đảo nghỉ dưỡng”, vừa là một phần không tách rời trong nhịp đập phát triển của Thủ đô.

Song song với đó, siêu đô thị được quy hoạch như một thành phố hoàn chỉnh với hệ tiện ích cao cấp đồng bộ: trường học liên cấp Vinschool, bệnh viện Vinmec, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall cùng gần 200 tiện ích nội khu. Từ giáo dục, y tế, mua sắm đến vui chơi giải trí, mọi nhu cầu đều nằm trọn trong bán kính sống tiện lợi. Cư dân không cần “đi xa để sống đủ”.

Khu Cọ Xanh mang tiện ích nghỉ dưỡng chuẩn resort 5 sao đến ngay bên hiên nhà

Sức hấp dẫn của Ocean City còn được bồi đắp mạnh mẽ từ cộng đồng hơn 90.000 cư dân đa quốc tịch - quy tụ các chuyên gia, doanh nhân và những gia đình trẻ thành đạt.

Quy mô cộng đồng lớn không chỉ tạo nên nhịp sống sôi động, mà còn hình thành một “hệ sinh thái xã hội” có chọn lọc, nơi các giá trị sống, chuẩn mực giáo dục và phong cách hưởng thụ được chia sẻ một cách tự nhiên. Với họ, Ocean City là không gian để mỗi gia đình nuôi dưỡng thế hệ kế tiếp trong môi trường giáo dục chất lượng, để mỗi cá nhân mở rộng các mối kết nối đồng đẳng và để mỗi khoảnh khắc thường nhật đều mang ý nghĩa hơn.

Trong bối cảnh chuẩn sống cao cấp đang dịch chuyển từ “ở tiện” sang “sống chất”, từ “đủ đầy vật chất” sang “giàu trải nghiệm”, Ocean City trở thành một tuyên ngôn sống với nhiều người trẻ. Ở đó, an cư không còn chỉ là sở hữu một căn nhà, mà là lựa chọn một môi trường sống nuôi dưỡng cả thể chất lẫn tinh thần, ngay tại Thủ đô.