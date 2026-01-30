Minh bạch giao dịch, kiểm soát hàng tồn kho

Trao đổi tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Xây dựng ngày 30/1, bà Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà ở và Thị trường bất động sản cho biết, ngay trong sáng cùng ngày, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc nhằm phổ biến các điểm mới của Nghị định số 357/2025/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định số 357) về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tới các địa phương, đơn vị liên quan.

Theo bà Hạnh, để bảo đảm khi Nghị định chính thức có hiệu lực sẽ được triển khai đồng bộ, Bộ Xây dựng đang rất khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bộ Xây dựng đã phối hợp với đơn vị tư vấn của Viettel để xác định rõ phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu. Khi mã định danh bất động sản được gắn cho từng sản phẩm, toàn bộ thông tin liên quan sẽ được hiển thị trực tiếp trên hệ thống.

Liên quan đến việc vận hành hệ thống, lãnh đạo Cục Quản lý nhà ở và Thị trường bất động sản đưa ví dụ về việc quản lý bất động sản đủ điều kiện được vào kinh doanh. Vị này cho hay, việc gắn mã định danh sẽ cho phép cơ quan quản lý nhận diện rõ các bất động sản đủ điều kiện. Đồng thời, xác định được về các giao dịch được thực hiện trên thị trường sơ cấp hay thứ cấp.

“Thông qua đó, cơ quan quản lý có thể kiểm soát lượng hàng tồn kho bất động sản trên thị trường”, bà Hạnh nhấn mạnh.

Gắn mã định danh điện tử cho bất động sản từ 1/3. Ảnh: Hồng Khanh

Đây được xem là công cụ thông tin quan trọng để Nhà nước hoạch định chính sách phát triển thị trường bất động sản. Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, cơ quan quản lý có thể xác định rõ phân khúc nào đang dư thừa nguồn cung, phân khúc nào có nhu cầu thực sự, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và các chính sách điều tiết phù hợp.

Theo bà Hạnh, thị trường bất động sản không chỉ bao gồm nhà ở mà còn có nhiều phân khúc khác như bất động sản công nghiệp, du lịch, thương mại… Do đó, hệ thống dữ liệu đồng bộ sẽ giúp công tác quản lý mang tính tổng thể, xuyên suốt hỗ trợ cho nhiều ngành, các cơ quan quản lý.

Lãnh đạo Cục Quản lý nhà ở và Thị trường bất động sản cho rằng, nếu hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản được vận hành và khai thác đồng bộ, thị trường sẽ trở nên minh bạch hơn. Cùng với đó phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý tại các địa phương, ngành xây dựng và các bộ, ngành liên quan.

Đặc biệt, khi dữ liệu về nguồn cung bất động sản được kết nối với cơ sở dữ liệu đất đai, công tác cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ) sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

“Khi đã kiểm soát được đầy đủ tính pháp lý của bất động sản thông qua hệ thống dữ liệu, việc cấp giấy chứng nhận sẽ nhanh chóng, thuận lợi hơn”, bà Hạnh phân tích.

Ngược lại, dữ liệu đất đai khi được chia sẻ với cơ sở dữ liệu về nhà ở, nhất là đối với nhà ở, công trình xây dựng có sẵn đưa vào kinh doanh, sẽ tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, góp phần minh bạch hóa toàn bộ thị trường.

Mã định danh bất động sản được tạo lập thế nào?

Theo khoản 5 Điều 3 Nghị định này, mã định danh điện tử sản phẩm bất động sản (bao gồm nhà ở và phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng) là một chuỗi ký tự gồm số và chữ, có độ dài tối đa không quá 40 ký tự. Mã này được cấp riêng cho mỗi căn nhà (chung cư, nhà ở riêng lẻ) hoặc bất động sản trong công trình xây dựng được quản lý trong hệ thống.

Đối với nhà ở, mã định danh điện tử được hình thành từ các nhóm thông tin cơ bản như mã định danh thửa đất, mã số thông tin dự án, công trình xây dựng, mã định danh địa điểm (nếu có) và một dãy ký tự tự nhiên.

Đồ hoạ: Hồng Khanh

Mã định danh này được tạo lập tự động trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Sở Xây dựng các địa phương thực hiện việc gắn mã định danh điện tử cho nhà ở thuộc các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn, đồng thời với thời điểm ban hành văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện bán, đối với nhà ở hình thành trong tương lai.

Đối với phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, mã định danh điện tử cũng được cấu thành từ các nhóm thông tin tương tự, bao gồm mã định danh thửa đất, mã số thông tin dự án hoặc công trình, mã định danh địa điểm (nếu có) và dãy ký tự tự nhiên.

Mã định danh này được tạo lập tự động trên hệ thống và được Sở Xây dựng gắn với phần diện tích sàn xây dựng trong công trình tại thời điểm ban hành kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, cá nhân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở cũng có mã định danh điện tử.