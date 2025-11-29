Sáng 11/11, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lai Châu phối hợp với Trung tâm Hoạt động cộng đồng tỉnh tổ chức Hội nghị giữa doanh nghiệp với nhà nông nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp và tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025.

Đây là hoạt động thiết thực trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP, nâng cao thu nhập cho người dân và lan tỏa hình ảnh nông sản Lai Châu trên thị trường.

Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại, tham gia thương mại điện tử để sản phẩm OCOP vươn xa, khẳng định thương hiệu.

Hội nghị được tổ chức nhằm hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp trong việc quảng bá, nâng cao nhận thức về thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và khuyến khích liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Việc tôn vinh những sản phẩm chất lượng, giàu tiềm năng phát triển là động lực cổ vũ tinh thần sáng tạo của nông dân và doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và lao động nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, cho biết, những năm qua, tỉnh luôn đặt nông nghiệp ở vị trí trọng điểm, ban hành nhiều nghị quyết và chính sách nhằm phát triển nông nghiệp hàng hóa, xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm.

Để các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là sản phẩm OCOP, tiếp tục vươn xa và khẳng định thương hiệu, các cấp, ngành và chủ thể OCOP cần tăng cường hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tạo vùng nguyên liệu ổn định; quan tâm đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng chứng nhận tiêu chuẩn - chất lượng - mẫu mã - thương hiệu; duy trì và nâng cao quy mô, giá trị sản phẩm; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, xúc tiến thương mại, tham gia thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, các sở, ngành tiếp tục hỗ trợ chủ thể OCOP về khoa học kỹ thuật, tìm kiếm thị trường, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc… hướng tới mục tiêu chung “Nông nghiệp sinh thái, nông dân hiện đại, nông thôn văn minh”.

Tại hội nghị đã diễn ra phiên livestream quảng bá nông sản Lai Châu cùng lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Hoạt động cộng đồng tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu về phối hợp quảng bá sản phẩm OCOP thông qua các kênh truyền thông, nền tảng trực tuyến, góp phần đưa sản phẩm nông dân Lai Châu đến gần hơn với thị trường trong nước.

Nhân dịp này, 30 sản phẩm đã được Ban Tổ chức trao biểu trưng “Sản phẩm tiêu biểu của nông dân Lai Châu năm 2025”. Đây là sự ghi nhận và động viên quan trọng, tiếp thêm động lực để các chủ thể tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đóng góp vào xây dựng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh.