Theo iPOS.vn, 34,5% khách hàng dự kiến giảm chi tiêu ăn uống trong năm 2026. Trước sức mua thận trọng, các chuỗi F&B cần kiểm soát chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, trong đó OEM/ODM là một hướng tối ưu từ sản xuất đến vận hành.

Mức giảm chi tiêu cho ăn uống tăng lên 34,5% trong giai đoạn 2025 - 2026. Nguồn: iPOS.vn

Áp lực sinh tồn trong một thị trường phân hóa

Thị trường ẩm thực và đồ uống (F&B) Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng thận trọng với tốc độ mở rộng có xu hướng chậm lại rõ rệt.

Số liệu từ Báo cáo thị trường Kinh doanh Ẩm thực Việt Nam năm 2025 do iPOS.vn và Nestlé Professional thực hiện chỉ ra rằng tốc độ mở rộng toàn ngành năm 2025 chỉ đạt 2,0% so với năm 2024, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng của các năm trước đó. Đáng chú ý, áp lực chi phí vận hành đè nặng đã khiến 50.000 cửa hàng F&B phải rút lui khỏi thị trường chỉ trong nửa đầu năm 2025.

Điều này phần nào phản ánh tư duy tiêu dùng ngày càng thực tế và chọn lọc của thực khách. Một bộ phận khách hàng sẵn sàng chi trả cho những phân khúc đồ uống có mức giá cao hơn nếu cảm nhận rõ chất lượng hương vị ổn định và dịch vụ chỉn chu. Ngược lại, những thương hiệu không duy trì được sự đồng nhất trong chất lượng sẽ nhanh chóng bị đào thải.

Khách hàng trực tiếp trải nghiệm chất lượng và hương vị sản phẩm. Nguồn: Công ty TNHH Thương mại Tân Nhất Hương

Nút thắt chuẩn hóa của mô hình chuỗi

Khi quy mô tăng từ vài cửa hàng lên hàng chục, hàng trăm chi nhánh, việc đồng nhất chất lượng đồ uống trở thành thách thức lớn khi còn phụ thuộc quá nhiều vào tay nghề và thao tác tại quầy của nhân viên. Trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu hiện nay, nhiều chuỗi lớn chọn tập trung tối ưu hóa vận hành thay vì mở rộng ồ ạt để giải bài toán chất lượng này.

Hơn nữa, công đoạn sơ chế thủ công tại từng điểm bán không chỉ tốn diện tích kho bãi, nhân sự mà còn phát sinh tỷ lệ hao hụt nguyên liệu rất lớn. Trong khi đó, việc tự đầu tư nhà máy sản xuất quy chuẩn riêng lại đòi hỏi nguồn vốn đầu tư khổng lồ, làm phân tán nguồn lực và tăng rủi ro tài chính cho doanh nghiệp F&B.

OEM/ODM – Lối đi chiến lược cho các thương hiệu F&B

Trước sức ép đó, việc chuyển dịch sang mô hình hợp tác cùng các đơn vị gia công nguyên liệu chuyên nghiệp (OEM/ODM) đang trở thành hướng đi ngày càng phổ biến.

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Tân Nhất Hương (Nhất Hương) được biết đến là đối tác chiến lược đồng hành cùng nhiều chuỗi tiệm bánh, quán cà phê và nhà hàng lớn thông qua các giải pháp "may đo" nguyên liệu theo yêu cầu.

Nhất Hương nhận nghiên cứu, gia công và đóng gói các loại cốt trà sữa, cốt milkfoam, cùng các dòng sản phẩm đông lạnh chuẩn xác theo đúng công thức riêng biệt của từng thương hiệu. Toàn bộ quy trình được cam kết bảo mật tuyệt đối, giúp doanh nghiệp F&B bảo vệ trọn vẹn hương vị độc quyền mà không lo rò rỉ công thức ra ngoài.

Các dòng sản phẩm pha chế hiện có của Nhất Hương. Nguồn: Công ty TNHH Thương mại Tân Nhất Hương

Nhất Hương - Bảo chứng năng lực từ chuỗi cung ứng khép kín

Với gần ba thập kỷ tiên phong trong lĩnh vực sản xuất và phân phối nguyên liệu ngành bánh và pha chế, Nhất Hương đã khẳng định vị thế đối tác chiến lược tin cậy với các doanh nghiệp F&B.

Nhất Hương sở hữu hệ thống nhà máy hiện đại, vận hành trên dây chuyền công nghệ khép kín đạt các chứng nhận chất lượng quốc tế nghiêm ngặt như ISO 22000:2018, HACCP, HALAL và FSSC 22000. Đây là cơ sở cốt lõi bảo đảm tuyệt đối tính an toàn vệ sinh thực phẩm cho từng lô sản phẩm.

Hệ thống chứng chỉ quốc tế uy tín bảo chứng cho chất lượng của Tân Nhất Hương. Nguồn: Công ty TNHH Thương mại Tân Nhất Hương

Đặc biệt, thế mạnh vượt trội của Nhất Hương nằm ở năng lực cung ứng sản lượng lớn, ổn định, giúp các chuỗi F&B hoàn toàn loại bỏ mối lo đứt gãy nguồn hàng trong các mùa cao điểm của thị trường.

Hợp tác cùng đối tác gia công OEM/ODM chính là bước đi chiến lược giúp các doanh nghiệp F&B vượt qua "cơn gió ngược" thắt chặt chi tiêu, tối ưu hóa nguồn lực vận hành để tập trung toàn lực vào phát triển thương hiệu và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Các chuỗi F&B quan tâm đến giải pháp chuẩn hóa công thức độc quyền có thể tìm hiểu thêm thông tin tại website chính thức của Nhất Hương.

Ngọc Minh