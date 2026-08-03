Thành phố Okayama là một đô thị hiện đại theo lối sống cân bằng, không quá hối hả như Tokyo nhưng sở hữu hạ tầng cực kỳ phát triển. Được mệnh danh là "vùng đất của ánh dương" nhờ khí hậu ấm áp và ít thiên tai, Okayama có nền kinh tế đa dạng, ổn định và du lịch giàu tiềm năng trải nghiệm.

Vườn Korakuen - một trong ba khu vườn đẹp nhất Nhật Bản

Được mệnh danh là “vùng đất của nắng” nhờ khí hậu ôn hòa, Okayama có nhiều địa điểm du ngoạn thu hút du khách. Vườn Korakuen - một trong ba khu vườn đẹp nhất Nhật Bản là một trong những nơi đáng trải nghiệm đối với du khách Việt. Được xây dựng từ năm 1687 theo lệnh của lãnh chúa Ikeda Tsunamasa, khu vườn rộng khoảng 14 ha này là kiệt tác của nghệ thuật sân vườn Nhật Bản thời Edo.

Lâu đài Quạ Đen nổi tiếng Okayama

Nói đến Okayama không thể không nhắc tới lâu đài cùng tên, một trong những công trình lịch sử nổi tiếng nhất Nhật Bản, được xây dựng vào cuối thế kỷ XVI. Lâu đài này gây ấn tượng bởi lớp gỗ sơn đen bóng bên ngoài nên còn được người dân gọi là "Lâu đài Quạ Đen". Thiết kế uy nghi nhưng thanh thoát cùng mái ngói cong nhiều tầng phản ánh rõ nét kiến trúc thành quách thời phong kiến Nhật Bản.

Đi thuyền bên dòng kênh ngắm phố cổ Kurashiki là trải nghiệm nhiều du khách thích thú

Cách thành phố Okayama khoảng 20 km, khu phố cổ Kurashiki Bikan là điểm đầu tiên đoàn du khách ghé thăm. Nơi đây còn lưu giữ gần như nguyên vẹn vẻ đẹp của Nhật Bản thời Edo (1603-1868). Dọc hai bên dòng kênh uốn lượn, những ngôi nhà truyền thống với tường trắng, mái ngói đen và khung gỗ sẫm màu nối tiếp nhau, tạo nên khung cảnh cổ kính hiếm có giữa nhịp sống hiện đại.

Nhóm du khách người Việt thuê kimono đi dạo phố cổ Kurashiki

Dịch vụ thuê Kimono (hoặc Yukata vào mùa hè) để dạo phố tại Okayama rất phát triển, thân thiện và đặc biệt có mức giá phải chăng so với các thành phố lớn. Ở đây có cho thuê Kimono/Hakama làm bằng chất liệu vải Denim - niềm tự hào công nghiệp của Okayama.

Theo lời người hướng dẫn viên của đoàn khách, phố cổ Kurashiki Bikan không chỉ là một di sản kiến trúc quý giá mà còn được xem là một trong những khu phố cổ đẹp và quyến rũ nhất Nhật Bản, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện một cách tinh tế.

Anh Huy, du khách Việt trải nghiệm du thuyền trên biển Setouchi.

Du ngoạn bằng du thuyền ngắm chiều tà trên biển Setouchi là trải nghiệm ý nghĩa nhất hành trình. Vùng biển này đẹp và yên bình bậc nhất Nhật Bản với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ trải dài trên mặt nước xanh trong, tạo nên bức tranh thiên nhiên hài hòa giữa biển và núi. Biển Setouchi nằm giữa ba đảo lớn Honshu, Shikoku và Kyushu gắn với vẻ đẹp của những cây cầu vượt biển kỳ vĩ như Seto Ohashi…

Ngoài ra, Okayama còn có một điểm đến thu hút khách khác là Đền Kibitsu - công trình tôn giáo nổi tiếng địa phương. Ngôi đền nằm giữa không gian nhiều cây xanh, nổi bật với mái gỗ lớn và kiến trúc truyền thống. Hành lang gỗ dài quanh đền mang lại cảm giác trang nghiêm, tĩnh lặng.

Bên cạnh các giá trị văn hóa, Okayama còn sở hữu thế mạnh về nông nghiệp, ẩm thực địa phương và những trải nghiệm gắn với đời sống bản địa như thưởng thức đào trắng, nho Muscat, khám phá làng nghề truyền thống hay trải nghiệm văn hóa suối khoáng Nhật Bản.

Mặc dù có nhiều tiềm năng, Okayama vẫn là điểm đến còn khá mới đối với phần lớn du khách Việt Nam. Đây cũng là lý do Vietravel Hà Nội lựa chọn khảo sát tuyến Okayama - Kurashiki - Setouchi - Yunogo Onsen nhằm đánh giá mức độ phù hợp của điểm đến với thị trường khách Việt, từ đó nghiên cứu khả năng phát triển các sản phẩm du lịch mới trong tương lai.

Hoàng Hà