Khi hoàng hôn buông xuống, khoảng 100.000m2 đồng cỏ khô tại mũi Shionomisaki, thị trấn Kushimoto bất ngờ bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa được khơi lên sau những mũi tên lửa bắn từ trên đồi cao, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa ngoạn mục giữa nền trời tối dần.

Nghi thức khai hỏa do các thành viên câu lạc bộ bắn cung của một trường trung học địa phương thực hiện. Những mũi tên mang lửa được bắn đồng loạt xuống thảm cỏ khô, khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Lực lượng cứu hỏa và ban tổ chức túc trực xuyên suốt để đảm bảo an toàn, theo NHK World Japan.

Theo Hiệp hội Du lịch Kushimoto, sự kiện năm nay thu hút khoảng 3.500 người dân và du khách. Nhiều người cho biết họ ấn tượng trước cảnh lửa cháy rực trên diện rộng, như thể những dải sáng đang chuyển động trong màn đêm.

Một phụ nữ ngoài 70 tuổi chia sẻ, đây là lần đầu tiên bà trực tiếp chứng kiến hình ảnh này và cảm thấy "thực sự xúc động". Một nam du khách khác cho biết, cảnh tượng khiến anh và con trai không thể rời mắt.

Người dân và du khách háo hức xem đốt cỏ khô. Ảnh: NHK World Japan.

Lễ hội đốt cỏ này được xem là một trong những nghi thức chào xuân tiêu biểu ở cực nam đảo Honshu. Việc đốt cỏ khô vốn là tập quán lâu đời của người dân địa phương, nhằm loại bỏ sâu bệnh và tạo điều kiện cho chồi non phát triển khi thời tiết ấm dần. Sau khoảng 2 tháng, những mầm cỏ mới sẽ bắt đầu phủ xanh khu vực vừa được thiêu rụi.

Theo các tài liệu địa phương, nghi thức này về sau được tổ chức thành lễ hội cộng đồng, vừa gìn giữ tập quán canh tác truyền thống, vừa trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch của Kushimoto. Bên cạnh nghi thức đốt cỏ, người dân còn tổ chức các hoạt động giới thiệu ẩm thực và sản vật địa phương, thu hút du khách lưu lại lâu hơn.

Với người dân Kushimoto, lễ hội không chỉ là một màn trình diễn lửa, mà còn là cách nhắc nhớ về mối gắn bó giữa con người với thiên nhiên, về vòng tuần hoàn lặp lại mỗi năm khi mùa xuân đến.

Trọng Nghĩa