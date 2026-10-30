Okela Tour theo đuổi chiến lược nâng cao chất lượng trải nghiệm, mở rộng thị trường du lịch quốc tế và phát triển sản phẩm lữ hành doanh nghiệp, hướng tới đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Thị trường lữ hành Việt Nam những năm gần đây ghi nhận sự chuyển dịch rõ nét trong hành vi của du khách. Khách hàng không còn thuần túy tìm kiếm các chuyến đi giá rẻ, mà đặt ưu tiên hàng đầu vào chất lượng dịch vụ, chiều sâu văn hóa và tính cá nhân hóa trong suốt hành trình. Trong bối cảnh đó, các đơn vị lữ hành buộc phải nâng cấp năng lực vận hành và định hình lại giá trị cốt lõi để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Hành trình gần một thập kỷ dựng xây uy tín

Chính thức gia nhập thị trường lữ hành từ ngày 08/08/2017, Okela Tour lựa chọn hướng đi bền vững khi đặt trải nghiệm của du khách làm trọng tâm phát triển. Tuyên ngôn định vị "Trải nghiệm tối đa" được doanh nghiệp cụ thể hóa qua từng hành trình, từ thiết kế lịch trình, lựa chọn đối tác hàng không, hệ thống lưu trú cho đến sự chuyên nghiệp và am hiểu của đội ngũ hướng dẫn viên.

Sau hơn 9 năm vận hành và phát triển, Okela Tour đã từng bước mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược tại nhiều quốc gia, hoàn thiện bộ máy nhân sự chuyên môn cao và xây dựng quy chuẩn dịch vụ nghiêm ngặt. Việc chú trọng vào độ chi tiết của sản phẩm giúp doanh nghiệp duy trì tỷ lệ hài lòng cao từ cả đối tượng khách hàng cá nhân lẫn các nhóm khách hàng doanh nghiệp.

Mở rộng bản đồ du lịch quốc tế

Trong hệ thống sản phẩm du lịch nước ngoài của Okela Tour, thị trường Trung Quốc được xác định là tuyến sản phẩm chủ lực. Nhờ lợi thế về đường bay ngắn, cảnh quan thiên nhiên đa dạng và bề dày lịch sử - văn hóa, các hành trình khám phá Trung Quốc luôn ghi nhận sức hút ổn định đối với du khách Việt.

Nắm bắt xu hướng này, Okela Tour liên tục khai thác và hoàn thiện chuỗi sản phẩm chuyên sâu tới các điểm đến nổi tiếng của Trung Quốc như Tân Cương, Á Đinh, Cửu Trại Câu - Thành Đô (Tứ Xuyên), Bắc Kinh, Nam Kinh, Ô Trấn - Hàng Châu - Tô Châu - Thượng Hải (Giang Nam), Trùng Khánh, Ninh Hạ, Nội Mông, Tây Tạng, Lệ Giang - Shangri-La - Đại Lý (Vân Nam), Sơn Tây, Tây An, Vũ Hán, Cáp Nhĩ Tân,...

Bên cạnh thị trường mũi nhọn Trung Quốc, Okela Tour đồng thời phát triển mạnh mạng lưới tour tuyến quốc tế trải dài qua nhiều châu lục. Tại khu vực Đông Bắc Á, các hành trình khám phá Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan được thiết kế theo mùa hoa và mùa lá đỏ. Tại Đông Nam Á, chuỗi sản phẩm Thái Lan, Lào, Singapore, Malaysia tập trung vào văn hoá và trải nghiệm. Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh các tuyến đường dài đòi hỏi năng lực xử lý hồ sơ visa chuyên nghiệp như Úc, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Châu Âu.

Đột phá với dòng sản phẩm du lịch cá nhân hóa và MICE

Nắm bắt xu hướng du lịch sau biến động thị trường, Okela Tour là một trong những đơn vị nhanh chóng đẩy mạnh dòng sản phẩm Private Tour (Tour riêng nhóm nhỏ). Đây là dòng sản phẩm thiết kế riêng cho các gia đình, nhóm bạn bè hoặc đối tác kinh doanh yêu cầu không gian riêng tư, lịch trình linh hoạt và tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp. Dòng tour này loại bỏ hoàn toàn cảm giác gò bó của các đoàn ghép đông người, cho phép du khách chủ động điều chỉnh nhịp điệu chuyến đi theo nhu cầu thực tế.

Bên cạnh mảng khách lẻ, Okela Tour còn khẳng định năng lực vận hành ở mảng du lịch doanh nghiệp (MICE) và tổ chức sự kiện quy mô lớn. Doanh nghiệp cung cấp giải pháp trọn gói cho các chương trình Company Trip, Team Building, Gala Dinner, Tiệc tất niên (YEP) cũng như các hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước.

Sự kết hợp giữa tư duy sáng tạo kịch bản sự kiện và năng lực hậu cần lữ hành giúp Okela Tour biến mỗi chuyến đi của doanh nghiệp thành một chiến dịch truyền thông nội bộ hiệu quả, góp phần gắn kết đội ngũ và lan tỏa giá trị văn hóa doanh nghiệp.

Tối ưu hóa giá trị dịch vụ hướng tới tương lai

Đại diện Okela Tour - Ông Huỳnh Thanh Việc cho biết: "Hơn 9 năm qua, điều giúp Okela đứng vững và phát triển không phải là những chiến dịch quảng cáo rầm rộ, mà là sự quay lại của khách hàng cũ và những lời giới thiệu từ niềm tin. Chúng tôi chọn làm thật, khảo sát kỹ từng dịch vụ trước khi đưa vào khai thác để đảm bảo mỗi hành trình bán ra đều đúng với những gì đã cam kết."

Để duy trì chất lượng đồng nhất trên tất cả các tuyến tour, Okela Tour thiết lập quy trình kiểm soát chất lượng. Doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các đợt khảo sát, đánh giá chất lượng khách sạn, nhà hàng và phương tiện vận chuyển trước mỗi mùa cao điểm. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý tour và chăm sóc khách hàng giúp tối ưu hóa thời gian phản hồi, hỗ trợ du khách kịp thời trong mọi tình huống.

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, Okela Tour tiếp tục định hướng gia tăng thị phần ở các tuyến du lịch cao cấp, nâng cao năng lực phục vụ mảng khách hàng doanh nghiệp và không ngừng làm mới trải nghiệm cho du khách. Việc giữ vững cam kết chất lượng ngay từ những ngày đầu thành lập chính là nền tảng cốt lõi giúp Okela Tour khẳng định vị thế thương hiệu lữ hành uy tín trên thị trường du lịch Việt Nam.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Okela)