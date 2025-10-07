Cuộc thi năm nay do Pegasus Tech Ventures là đơn vị tổ chức vòng khu vực Việt Nam, đồng tổ chức cùng Vietnam Web Summit tại TP.HCM. Đây là một trong những sự kiện khởi nghiệp toàn cầu danh giá, quy tụ hàng trăm startup xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới để tranh tài cho danh hiệu Startup World Cup Champion.

OKXE tại sự kiện Vietnam Web Summit 2025.

Startup World Cup được biết đến như một “sân chơi toàn cầu” cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, mang lại cơ hội kết nối mạng lưới quốc tế, nhận sự hỗ trợ từ các chuyên gia và nhà đầu tư hàng đầu, đồng thời gia tăng sự hiện diện của startup trên thị trường thế giới.

Tại vòng quốc gia, OKXE đã thuyết phục giám khảo nhờ hệ sinh thái kinh doanh từ trực tuyến đến trực tiếp theo mô hình OMO (Online Merge Offline). Thông qua việc ứng dụng Big Data và triển khai các trạm kiểm định trực tiếp, OKXE hướng tới việc nâng cao niềm tin trên thị trường xe máy cũ. Giải pháp này giúp khách hàng có được trải nghiệm giao dịch minh bạch, an toàn và tiện lợi, đồng thời góp phần định hình xu hướng di chuyển hiện đại.

Bên cạnh đó, công ty cũng đặt nền móng cho dự án chuyển đổi xanh khi tích hợp dịch vụ “All-in-one” - nơi khách hàng có thể bán xe xăng đổi xe điện một cách dễ dàng ngay trong một điểm đến. Một giải pháp được đánh giá là có tính thực tiễn cao, phù hợp xu hướng di chuyển xanh và tiềm năng mở rộng ra khu vực Đông Nam Á.

OKXE - quán quân Startup World Cup Regional tại sự kiện Vietnam Web Summit 2025.

Đại diện OKXE chia sẻ: “Chúng tôi tự hào khi được đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết Startup World Cup tại Silicon Valley. Đây là cơ hội để OKXE giới thiệu sáng kiến đổi mới của mình, đồng thời kết nối với các nhà đầu tư và đối tác toàn cầu nhằm thúc đẩy hành trình phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.”

