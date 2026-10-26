Những giải pháp công nghệ được Omoda & Jaecoo giới thiệu tại Hội nghị khách hàng quốc tế 2026 mở ra trải nghiệm di chuyển thông minh, tiện lợi và thân thiện với môi trường.

Diễn ra từ ngày 19-23/10/2026 tại thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy (Trung Quốc), Hội nghị khách hàng quốc tế Omoda & Jaecoo 2026 quy tụ các thương hiệu ô tô thuộc Tập đoàn Chery cùng hơn 2.000 khách mời, tạo nên không gian giao lưu, chia sẻ tầm nhìn phát triển và trải nghiệm những thành tựu công nghệ mới nhất.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là Trung tâm Năng lượng Thông minh tích hợp điện mặt trời, lưu trữ và sạc, nơi giới thiệu những công nghệ tiên tiến giúp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và định hình tương lai di chuyển xanh.

Thông qua hệ thống tích hợp từ sản xuất, lưu trữ, truyền tải đến sử dụng điện, Omoda & Jaecoo mang đến góc nhìn thực tế về cách trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tối ưu việc phân phối năng lượng, rút ngắn thời gian sạc và nâng cao trải nghiệm sử dụng xe điện.

Khi ô tô điện trở thành một phần của hệ sinh thái năng lượng

Điểm nổi bật tại Trung tâm Năng lượng Thông minh Omoda & Jaecoo là mô hình trạm sạc ứng dụng công nghệ V2G (Vehicle-to-Grid) - tương tác hai chiều giữa xe điện và lưới điện.

Hệ thống kết hợp năng lượng mặt trời, bộ lưu trữ điện và trạm sạc để hình thành một mạng lưới điện cục bộ (microgrid), hỗ trợ sạc siêu nhanh với công suất ở cấp megawatt. Bên cạnh đó, khu vực nghỉ ngơi sử dụng điện tái tạo tại chỗ, mang đến không gian trải nghiệm xanh cho khách tham quan.

Công nghệ V2G đang từng bước thúc đẩy việc khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo

Công nghệ V2G còn mở ra cách tiếp cận mới trong việc sử dụng năng lượng. Thay vì đơn thuần tiêu thụ điện, ô tô điện có thể đóng vai trò như một thiết bị lưu trữ năng lượng di động, có khả năng nhận điện và cung cấp điện trở lại khi cần thiết. Trong những điều kiện hạ tầng phù hợp, xe điện còn có thể hỗ trợ cấp điện cho gia đình hoặc cộng đồng khi xảy ra sự cố mất điện.

Không chỉ giúp tối ưu chi phí sử dụng điện, giải pháp này còn góp phần đưa phương tiện giao thông trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái năng lượng thông minh.

Từ sạc siêu nhanh đến giải pháp năng lượng toàn diện

Nhằm rút ngắn thời gian bổ sung năng lượng cho phương tiện, Omoda & Jaecoo cũng đang phát triển công nghệ sạc siêu nhanh Volt-dragon Charger. Đáng chú ý, trạm sạc còn có khả năng vận hành độc lập ở chế độ island mode, cho phép tiếp tục cung cấp điện ngay cả khi lưới điện chính gặp sự cố.

Thương hiệu cũng nghiên cứu những công nghệ sạc công suất cao, bao gồm công nghệ sạc siêu dẫn, hướng tới mục tiêu cung cấp năng lượng nhanh chóng và thuận tiện hơn cho người dùng.

Không giới hạn trong lĩnh vực ô tô, Omoda & Jaecoo còn hướng đến mở rộng hệ sinh thái năng lượng sang không gian sống khi giới thiệu Energy Cube - hệ thống lưu trữ năng lượng dành cho gia đình.

Giải pháp này tích hợp điện mặt trời, pin lưu trữ và khả năng sạc hai chiều, cho phép các hộ gia đình tận dụng nguồn điện tự sản xuất, chủ động quản lý nhu cầu tiêu thụ và từng bước giảm chi phí điện năng.

Bên cạnh đó, thương hiệu phát triển dòng pin Rhino có tuổi thọ chu kỳ cao, đồng thời tiếp tục nghiên cứu công nghệ pin thể rắn có khả năng chịu đựng tốt trước những điều kiện khắc nghiệt.

Thông qua những giải pháp này, Omoda & Jaecoo hướng tới xây dựng một hệ sinh thái năng lượng linh hoạt, có thể đáp ứng nhu cầu từ phương tiện cá nhân, hộ gia đình đến các hệ thống điện thông minh.

Kiến tạo tương lai di chuyển xanh và thông minh

Định hướng phát triển của Omoda & Jaecoo còn mở rộng sang các giải pháp năng lượng và công nghệ phục vụ cuộc sống.

Trong lĩnh vực phương tiện, thương hiệu tiếp tục phát triển công nghệ SHS (Super Hybrid System) với hai giải pháp hybrid HEV và plug-in hybrid PHEV, tập trung vào ba lợi thế: vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và phạm vi di chuyển dài. Đồng thời, Omoda & Jaecoo đẩy mạnh công nghệ xe thuần điện BEV, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Ở lĩnh vực công nghệ thông minh, các giải pháp như hệ thống đỗ xe tự động SIVP, khoang lái ứng dụng AI và robot hợp tác phát triển cùng AiMOGA tiếp tục mở rộng khả năng tương tác giữa con người, phương tiện và môi trường sống.

Thông qua Hội nghị khách hàng quốc tế 2026, Omoda & Jaecoo tiếp tục khẳng định định hướng lấy người dùng làm trung tâm, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào những nhu cầu thực tế. Từ khả năng sạc xe trong thời gian nghỉ ngơi ngắn đến việc biến ô tô thành nguồn lưu trữ điện di động, những giải pháp được giới thiệu tại sự kiện mở ra triển vọng về một tương lai mà phương tiện góp phần kiến tạo cuộc sống thông minh, tiết kiệm và bền vững hơn.

(Nguồn: Omoda & Jaecoo)