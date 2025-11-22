PV VietNamNet đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam về chiến lược phát triển mạng lưới phân phối, những bài học thị trường và kế hoạch bứt phá giai đoạn 2026–2027.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam. Ảnh: O&J

- Nếu nhìn lại 12 tháng từ khi mẫu Omoda C5 ra mắt, đâu là thành tựu nổi bật nhất của Omoda & Jaecoo tại Việt Nam?

Nếu chọn một trong những điều chúng tôi tự hào nhất, thì đó là hệ thống phân phối. Có sản phẩm tốt là điều kiện cần, nhưng không có mạng lưới mạnh thì không có thương hiệu mạnh.

Chỉ trong 12 tháng, chúng tôi đã hợp tác với 40 nhà phân phối, phủ sóng hầu hết các tỉnh thành trọng điểm – tốc độ nhanh nhất trong số các thương hiệu xe Trung Quốc tại Việt Nam. Song song đó, O&J đã ra mắt ba mẫu SUV chủ lực Omoda C5, Jaecoo J7 và Jaecoo J7 PHEV (SHS) (với các cấu hình động cơ khác nhau), khởi công nhà máy sản xuất tại Hưng Yên, xây dựng cộng đồng qua các hành trình Omoda & Jaecoo, và áp dụng chính sách hậu mãi dẫn đầu như bảo hành động cơ và pin10 năm hoặc 1 triệu km, phụ tùng 48 giờ, chính sách mua lại xe J7 PHEV (SH) nguyên giá trong 30 ngày, cam kết giá trong 12 tháng với Jaecoo J7 dành cho khách hàng tiên phong.

Ngày 30/10/2025, Nhà máy sản xuất ô tô Gel – O&J (Liên doanh giữa Tập đoàn Geleximco và Tập đoàn Chery của Trung Quốc) khởi công tại Khu công nghiệp Hưng Phú (xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên), vốn đầu tư 319 triệu USD. Ảnh: O&J

- Mở rộng hệ thống nhanh như vậy là điều không dễ. O&J đã làm điều đó bằng cách nào?

Điều quan trọng nhất là chúng tôi tạo dựng được niềm tin đúng đắn với đối tác. Niềm tin đến từ việc Omoda & Jaecoo vào Việt Nam bằng đầu tư thật, mà minh chứng rõ ràng nhất chính là kế hoạch xây dựng nhà máy tại Hưng Yên, cho thấy chúng tôi cam kết ở lại và phát triển lâu dài.

Bên cạnh đó, đối tác nhìn thấy một tương lai tăng trưởng rõ ràng khi chúng tôi công bố lộ trình sản phẩm rất mạnh mẽ. Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã giới thiệu 3 mẫu xe Omoda C5, Jaecoo J7 và Jaecoo J7 PHEV (SHS) và trong năm 2026, chúng tôi sẽ dự kiến ra mắt 16 mẫu xe. Nghĩa là họ không đầu tư vào một vài mẫu xe, mà đầu tư vào một hệ sinh thái sản phẩm lớn và có tiềm năng bền vững.

Hệ thống đại lý của Omoda & Jaecoo Việt Nam được thiết lập trên hầu hết các tỉnh thành trọng điểm của Việt Nam. Ảnh: O&J

- O&J luôn khẳng định triết lý “Đến Việt Nam – Vì Việt Nam”. Vậy điều này được thể hiện rõ nhất qua đâu?

Omoda & Jaecoo Việt Nam lấy triết lý “Đến Việt Nam – Vì Việt Nam” làm kim chỉ nam cho tất cả các hoạt động. Trong đó, minh chứng rõ nhất cho việc thực hiện triết lý này chính là dự án Nhà máy sản xuất Omoda & Jaecoo tại Hưng Yên. Đây không chỉ là một nhà máy sản xuất, mà được định hướng trở thành “nhà máy xanh – hệ sinh thái sạch”. Một doanh nghiệp chỉ đầu tư vào một mô hình nhà máy như vậy khi họ thật sự cam kết gắn bó lâu dài và muốn đóng góp tích cực cho Việt Nam.

Mẫu xe Jaecoo J6 nằm trong tổng số 16 mẫu xe sắp ra mắt thị trường Việt Nam năm 2026. Ảnh: O&J

- Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, theo ông đâu là yếu tố cốt lõi giúp một thương hiệu Trung Quốc xây dựng niềm tin tại Việt Nam?

Yếu tố tiên quyết chắc chắn đến từ chất lượng của sản phẩm.

Tại Việt Nam từng tồn tại định kiến về sản phẩm Trung Quốc, nhưng phần lớn đến từ việc trong quá khứ thị trường bị tràn ngập hàng giá rẻ, chất lượng thấp. Omoda & Jaecoo muốn thay đổi điều đó bằng những hành động thực chất. Chúng tôi là một trong những thương hiệu tiên phong mang về Việt Nam những sản phẩm xe ô tô chất lượng cao, phát triển theo tiêu chuẩn toàn cầu. Đơn cử như mẫu xe đầu tiên chúng tôi giới thiệu – Omoda C5, đã đạt cả ba chứng nhận an toàn quốc tế khắt khe nhất là Euro NCAP, ASEAN NCAP và ANCAP.

Omoda & Jaecoo Việt Nam thường xuyên tổ chức các sự kiện lái thử xe dành cho khách hàng. Ảnh: O&J

- Trong giai đoạn 2026–2027, Omoda & Jaecoo Việt Nam có kế hoạch phát triển như thế nào?

Giai đoạn 2026–2027 sẽ là thời điểm Omoda & Jaecoo bứt phá mạnh mẽ nhất tại Việt Nam. Năm 2026, chúng tôi sẽ giới thiệu hệ sinh thái 16 sản phẩm, trải dài từ SUV đô thị, SUV gia đình đến off-road, hybrid, PHEV và BEV. Cũng trong năm này, chúng tôi sẽ dự kiến mở rộng hệ thống nhà phân phối đạt con số 60, trải dài trên toàn quốc. Bên cạnh đó, nhà máy Omoda & Jaecoo tại Hưng Yên dự kiến sẽ đi vào vận hành, mở ra giai đoạn nội địa hóa. Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục tập trung phát triển bền vững với mạng lưới trạm sạc, dịch vụ hậu mãi mở rộng và đặc biệt là hợp tác cùng UNICEF tổ chức các chương trình vì cộng đồng và xã hội. Những bước đi này thể hiện rõ cam kết dài hạn và sự nghiêm túc của chúng tôi với thị trường Việt Nam.

