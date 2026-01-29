Ngày 23/11/2025, trong khuôn khổ Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ VII với chủ đề “Tăng huyết áp trong thời đại đa phương và kỹ thuật số”, OMRON Healthcare - thương hiệu toàn cầu trong lĩnh vực thiết bị y tế gia đình - đã giới thiệu các dòng máy đo huyết áp ứng dụng công nghệ phát hiện nguy cơ rung nhĩ (AFib) và tích hợp chức năng đo điện tâm đồ (ECG).

Hội nghị do Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam (Hội Tim mạch học Việt Nam) phối hợp cùng Bệnh viện Chợ Rẫy và Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia tim mạch, bác sĩ và cán bộ y tế. Các phiên thảo luận tập trung vào việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý tăng huyết áp và các bệnh lý tim mạch, nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa và điều trị.

Việc tích hợp công nghệ phát hiện rung nhĩ và ghi điện tâm đồ vào thiết bị đo huyết áp sử dụng tại nhà nhằm hỗ trợ sàng lọc sớm các bất thường tim mạch. Rung nhĩ là một trong những rối loạn nhịp tim phổ biến, thường tiến triển âm thầm, ít biểu hiện triệu chứng và có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ lên đến 5 lần. Do đó, phát hiện sớm và theo dõi thường xuyên được xem là yếu tố quan trọng trong phòng ngừa và quản lý các biến cố tim mạch.

Tại khu vực triển lãm của hội nghị, OMRON trưng bày các thiết bị đo huyết áp tích hợp công nghệ theo dõi nhịp tim. Trong đó, máy đo huyết áp bắp tay tự động OMRON IQ BT (HEM-7194T1-FL) được giới thiệu với khả năng đo huyết áp đồng thời phát hiện nguy cơ rung nhĩ chỉ trong một lần đo nhờ công nghệ IntelliSense AFib™ độc quyền. Công nghệ này phân tích sóng xung huyết áp để nhận diện các nhịp tim bất thường, kể cả trong trường hợp người dùng chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng.

Bên cạnh đó, OMRON cũng giới thiệu thiết bị OMRON Complete (HEM-7530T), cho phép đo đồng thời huyết áp và điện tâm đồ (ECG). Thiết bị hỗ trợ ghi nhận hoạt động điện của tim, cung cấp dữ liệu ECG giúp bác sĩ xác định chính xác rung nhĩ - tình trạng trong nhiều trường hợp chỉ được phát hiện sau khi đã xảy ra biến cố đột quỵ. Các kết quả đo được hiển thị và quản lý thông qua ứng dụng OMRON connect, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi và đánh giá tình trạng tim mạch theo thời gian.

Ngoài hai thiết bị trên, OMRON còn giới thiệu dòng máy đo huyết áp tự động EZ Series. Dòng sản phẩm này được tích hợp khả năng phát hiện nguy cơ rung nhĩ, hướng tới người dùng cần thiết bị đo huyết áp dễ sử dụng, tiện lợi và đáng tin cậy trong việc theo dõi sức khỏe tại nhà.

Theo các bác sĩ tham dự hội nghị, trước đây việc kiểm soát huyết áp thường phụ thuộc vào các thiết bị đo cơ học và cần sự hỗ trợ của nhân viên y tế, gây nhiều hạn chế cho người bệnh trong quá trình theo dõi hằng ngày. Sự phát triển của các thiết bị đo huyết áp hiện đại, đặc biệt là những thiết bị tích hợp đo huyết áp và ghi điện tâm đồ, được đánh giá là bước tiến đáng kể trong quản lý bệnh tim mạch, giúp người bệnh chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe.

Các chuyên gia cũng cho rằng việc theo dõi dữ liệu huyết áp và nhịp tim thường xuyên giúp bác sĩ thuận lợi hơn trong việc điều chỉnh phác đồ điều trị, lựa chọn thuốc phù hợp và nâng cao hiệu quả kiểm soát bệnh trong dài hạn.

Sự tham gia của OMRON tại Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ VII là một phần trong cam kết “Going for Zero”, hướng tới mục tiêu giảm thiểu các biến cố tim mạch thông qua chăm sóc dự phòng và ứng dụng công nghệ đo lường tiên tiến. OMRON đồng thời phối hợp cùng Hội Tim mạch Việt Nam trong các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của sàng lọc sớm rung nhĩ, đặc biệt trong bối cảnh bệnh lý tim mạch có xu hướng trẻ hóa.

Với hơn 400 triệu thiết bị y tế được bán ra trên toàn cầu và sự hiện diện tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, OMRON tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu thiết bị đo huyết áp được kiểm chứng lâm sàng và tin cậy trong thực hành y khoa. Tại Việt Nam, OMRON Healthcare cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các tổ chức y tế, bệnh viện và chuyên gia tim mạch trong các hoạt động nâng cao nhận thức và cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe tim mạch cho cộng đồng.

(Nguồn: OMRON Healthcare)