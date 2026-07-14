Mọi siêu đô thị đều có một “tọa độ gốc”

Mỗi siêu đô thị đều sở hữu một địa chỉ đại diện cho bản sắc và vị thế của mình. Hồng Kông (Trung Quốc) có Central, Singapore có Marina Bay, Dubai có khu vực quanh Burj Khalifa. Đây không chỉ là những vị trí đắt giá, mà là nơi hội tụ ba yếu tố hiếm có: vị trí “kim cương” độc bản, câu chuyện biểu tượng không thể thay thế và nguồn cung gần như không thể tái lập. Khi ba điều kiện này gặp nhau, bất động sản bước ra khỏi logic thông thường. Nó được định giá bằng mức độ khan hiếm, bằng đặc quyền “chạm” vào lịch sử, bằng khả năng gắn với một phần trong ký ức lâu dài của đô thị.

Đó cũng là lý do giới siêu giàu trên thế giới ngày càng khắt khe hơn khi lựa chọn tài sản. Một căn hộ xa xỉ có thể được kiến tạo ở nhiều nơi. Một bộ nội thất đắt giá có thể được đặt hàng lại. Một tiện ích cao cấp có thể được sao chép. Nhưng một địa chỉ nằm đúng lõi hình thành của thành phố, có tầm nhìn vĩnh cửu về những biểu tượng đô thị, lại là thứ không thể sản xuất thêm. Trong thế giới của tài sản thượng lưu, sự khan hiếm mới là thứ thực sự xa xỉ.

Bến Thành - điểm neo bản sắc của Sài thành

Trong ký ức đô thị của nhiều thế hệ, Bến Thành không đơn thuần là một khu chợ. Đó là điểm hẹn, là dấu mốc định vị, là nơi du khách tìm đến trước tiên để cảm nhận tinh thần thành phố. Từ những tuyến đường tỏa đi bốn phía, dòng người, hàng hóa, câu chuyện và cơ hội liên tục dịch chuyển qua vùng lõi này. Dù TP.HCM hiện đại đã mở rộng rất xa, nhưng vùng lõi Bến Thành vẫn giữ vai trò trung tâm trong ký ức và bản sắc Sài thành.

Bến Thành - điểm neo bản sắc của Sài thành. Nguồn ảnh: Masterise Homes

Với giới đầu tư toàn cầu, điều hấp dẫn của TP.HCM không chỉ là tốc độ tăng trưởng. Đó còn là cảm giác về một đô thị đang bước vào giai đoạn trưởng thành nhưng vẫn đi kèm với rất nhiều cơ hội. So với những đô thị đã đạt tới giới hạn phát triển vật lý, quá đắt đỏ và ổn định như Singapore hay Hồng Kông (Trung Quốc), TP.HCM vẫn còn dư địa thênh thang để tái định vị: Một thế hệ doanh nhân Việt Nam mới đang hình thành; cộng đồng chuyên gia, nhà đầu tư; người Việt toàn cầu và tầng lớp thượng lưu nội địa cùng tạo ra nhu cầu mới cho những tài sản vừa có khả năng bảo toàn giá trị, vừa mang tính biểu tượng. Trong hệ quy chiếu ấy, lõi Bến Thành giữ sức hấp dẫn đặc biệt đối với giới đầu tư và cộng đồng tinh hoa trong nước, quốc tế.

One Central Saigon - “di sản mới” tại lõi đô thị

Tọa lạc tại tứ giác Bến Thành, trên khu đất khoảng 8.600 m² với bốn mặt tiền Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm và Phó Đức Chính, One Central Saigon sở hữu một trong những vị trí hiếm hoi nhất của trung tâm TP.HCM. Đối diện Chợ Bến Thành, kề cận các trục giao thương trọng yếu và kết nối trực tiếp với nhịp sống sôi động khu trung tâm, dự án đứng tại vị trí “kim cương” mà giá trị bất động sản, ký ức đô thị và năng lượng thương mại cùng hội tụ.

One Central Saigon - “di sản mới” tại lõi đô thị. Ảnh phối cảnh: Masterise Homes

Nhưng giá trị của One Central Saigon không chỉ nằm ở vị trí vàng theo cách gọi quen thuộc của thị trường. Vị trí ấy đặc biệt vì nó mang tính độc bản. Từ đây, các chủ nhân tương lai có thể nhìn thấy không chỉ một đường chân trời hiện đại, mà còn những biểu tượng đã làm nên ký ức Sài thành: Chợ Bến Thành, Bảo tàng Mỹ thuật, Công viên 23/9 và những tuyến phố cũ. Đó không phải tầm nhìn được tạo ra bằng kiến trúc mà được trao tay bởi lịch sử.

Dưới sự phát triển của Masterise Homes, thành viên của Masterise Group, One Central Saigon hướng đến mô hình landmark mixed-use, nơi căn hộ hàng hiệu, khách sạn hạng sang, văn phòng hạng A+ cùng hệ sinh thái thương mại, dịch vụ và ẩm thực tinh tuyển được tổ chức trong một trải nghiệm liền mạch. Đây là cấu trúc quen thuộc tại các đô thị toàn cầu: một công trình không chỉ để ở, làm việc hay lưu trú, mà trở thành điểm đến, địa chỉ giao tiếp và biểu tượng nhận diện của thành phố.

One Central Saigon hướng đến mô hình landmark mixed-use. Ảnh phối cảnh: Masterise Homes

Sự hiện diện dự kiến của The Ritz-Carlton, Saigon và The Ritz-Carlton Residences, Saigon trong tổ hợp mang một ý nghĩa vượt ra ngoài tên tuổi thương hiệu. Với bất động sản hàng hiệu, thương hiệu quốc tế không chỉ đại diện cho tiêu chuẩn dịch vụ. Nó là một hệ quy chiếu về vận hành, thiết kế, trải nghiệm, quyền riêng tư và văn hóa sống.

One Central Saigon kết nối trực tiếp với nhịp sống sôi động của khu trung tâm. Ảnh phối cảnh: Masterise Homes

Tại lõi Bến Thành, One Central Saigon không chỉ tiếp nối mạch phồn hoa trăm năm, mà còn đặt một dấu mốc trong giai đoạn TP.HCM bước vào “cuộc đối thoại” mới với quốc tế. Và trong bản đồ của một đô thị đang vươn tầm, tọa độ ấy có thể trở thành nơi giá trị được cô đặc nhất: nhìn lại nguồn gốc của mình, đồng thời hướng cái nhìn phát triển hướng tới tương lai.

(Nguồn: Masterise Homes)