Ông bố hàng ngày vượt quãng đường từ Hưng Yên lên Hà Nội, đều đặn 2 lần mang sữa mẹ đến bệnh viện nuôi con gái sinh non ở tuần thai thứ 25, khi bé nặng vỏn vẹn 500g và phải nằm lồng ấp.

Sinh ra ở tuần thai thứ 25 với cân nặng 500g, "em bé Nhãn" vượt qua chuỗi ngày suy hô hấp nặng cùng nhiều bệnh lý nguy hiểm đã kiên cường vượt cửa ải sinh tử.

Lần đầu làm mẹ, chị N.P.T (Hưng Yên) mang tam thai nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo (IUI). Đứng trước nguy cơ từ đa thai, bác sĩ tư vấn phương án giảm thai nhằm bảo đảm an toàn cho mẹ và bé. Nghe tiếng đập rộn ràng của ba nhịp tim, chị quyết định giữ cả ba thai, kiên trì bước vào hành trình thai kỳ gian nan.

Bé Nhãn được chăm sóc bằng phương pháp da kề da. Ảnh: Tiến Thành

Bước sang tuần 23, chị T. nhập viện điều trị tích cực để giữ thai. Đến tuần 24, những cơn co dồn dập khiến cổ tử cung mở 3cm. Y bác sĩ Khoa Tự nguyện D4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã nỗ lực kéo dài thai kỳ thêm 1 tuần, kịp thời tiêm đủ 2 mũi trưởng thành phổi cho các con.

Thế nhưng đến tuần 25, túi ối của em bé ngoài cùng bị vỡ. Bác sĩ tìm cách đón bé đầu lòng và tiếp tục dưỡng hai thai phía sau, nhưng diễn biến chuyển dạ quá nhanh khiến cả 3 bé chào đời sớm.

Hai bé trai do quá non nớt và bệnh cảnh nặng đã không thể qua khỏi ngay trong ngày. Hai vợ chồng chị T. nén nỗi buồn mất 2 con, dồn toàn bộ hy vọng vào cô con gái nhỏ chỉ nặng 500g.

Sau hơn 3 tháng chiến đấu, đến nay bé Nhãn đã đạt 3kg hồng hào, khỏe mạnh. Ảnh: Tiến Thành

Suốt thời gian con nằm viện, người bố đều đặn đi về 2 lượt mỗi ngày từ Hưng Yên lên Hà Nội. Những giọt sữa mẹ ngọt lành vượt hàng chục cây số trở thành nguồn dinh dưỡng và điểm tựa tiếp thêm sức sống cho bé.

Tại Khoa Sơ sinh, bé trải qua hành trình dài chạy đua với tử thần. Ngay sau sinh, bệnh nhi rơi vào tình trạng suy hô hấp nghiêm trọng, phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy và thiết bị hỗ trợ hô hấp rồng rã hơn 2 tháng.

Cơ thể 500g non nớt liên tiếp đối mặt với hàng loạt thử thách y khoa khắc nghiệt. Bé trải qua điều trị bệnh lý còn ống động mạch lớn, 3 đợt nhiễm khuẩn sơ sinh, viêm phổi nặng đe dọa tính mạng và một đợt bệnh phổi mạn tính do đẻ cực non.

Bên cạnh đó, các bác sĩ can thiệp điều trị bệnh võng mạc cho trẻ non tháng bằng phương pháp tiêm nội nhãn nhằm bảo toàn ánh sáng cho đôi mắt của bé.

Sau hơn 3 tháng kiên trì điều trị tại Khoa Sơ sinh với hơn 2 tháng nằm trên giường hồi sức tích cực, bé gái đã vượt qua các giai đoạn nguy hiểm nhất, từng bước hồi phục sức khỏe, đủ điều kiện ra viện. Đến nay, bé cứng cáp, hồng hào với cân nặng lên tới 3kg.