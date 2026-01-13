Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giữ chức Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông Bùi Thế Duy sinh năm 1978; quê quán tỉnh Hà Tĩnh; trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tin học.

Ông Bùi Thế Duy

Trước tháng 4/2018, ông Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tháng 4/2018, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Đại hội 13 của Đảng, ông Bùi Thế Duy được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ; cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hiện nay là ông Châu Văn Minh.