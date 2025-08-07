Ngày 7/8, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên khóa 14 đã tổ chức kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thực hiện theo chủ trương của Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Nội dung này nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

HĐND tỉnh đã tiến hành quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bà Hoàng Thu Trang vừa được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 4/8.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp

Tiếp theo, HĐND tỉnh cũng đã thực hiện quy trình bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Văn Lương.

Kết quả, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt đã bỏ phiếu nhất trí bầu ông Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ông Bùi Văn Lương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Phạm Hải

Ông Bùi Văn Lương sinh ngày 2/9/1976, quê quán phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên, có trình độ lý luận chính trị cao cấp, là tiến sĩ Quản lý Kinh tế.

Ông Bùi Văn Lương từng giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại địa phương như: Chủ tịch UBND, Bí thư Thành ủy Phổ Yên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên.