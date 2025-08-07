Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng sáng nay tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030. Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự đại hội.

Nâng tầm tham mưu phải "chiến lược, trí tuệ, sắc bén, kịp thời"

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ những chủ trương, quyết sách lớn, mang tính chiến lược đã và đang đặt ra rất nhiều vấn đề mới, liên quan trực tiếp đến công tác tham mưu chiến lược, toàn diện trên tất cả lĩnh vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đổi mới tư duy, nâng tầm tham mưu chiến lược để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các ý kiến chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm với Văn phòng Trung ương Đảng.

Cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tăng cường hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, tích cực trong tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác lớn của đất nước, kịp thời giải quyết những vấn đề đột xuất, phát sinh. Nâng cấp hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, kịp thời. Các công việc được nâng tầm, nhất là công tác tham mưu phải "chiến lược, trí tuệ, sắc bén, kịp thời"; công tác phục vụ phải "chuyên nghiệp, hiện đại".

Cùng với đó, cần rà soát chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bảo đảm triển khai đầy đủ những chủ trương đã được thông qua. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì để theo dõi thường xuyên việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ động kiến nghị, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế...

Tham mưu điều phối chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hoạt động của các Tiểu ban phục vụ đại hội, chuẩn bị thật tốt các điều kiện, bảo đảm lộ trình tổ chức Đại hội 14 của Đảng; chủ động tham mưu việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 sớm đi vào cuộc sống.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án, dự án lớn mà Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan thường trực, cơ quan chủ đầu tư. Làm tốt công tác tổng hợp kết quả tình hình địa phương để kịp thời báo cáo, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư các nội dung cần chỉ đạo.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, có trình độ chuyên môn sắc bén, trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc.

Cán bộ cần nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có năng lực tư duy chiến lược, khả năng phân tích, tổng hợp, dự báo và đề xuất các chủ trương, chính sách, đổi mới tác phong, lề lối, cách nghĩ, cách làm...

Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên

Liên quan tới công tác cán bộ, ông Trần Cẩm Tú yêu cầu, cần rà soát cơ cấu, bố trí cán bộ hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác, quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng.

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế thu hút trọng dụng nhân tài, cán bộ giỏi, chuyên gia giàu kinh nghiệm trên các lĩnh vực về công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng, nhất là ở các bộ phận nghiên cứu, tham mưu chiến lược. Thực hiện nghiêm các quy định, quy chế, quy trình công tác, bảo vệ bí mật Nhà nước; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong từng cơ quan, đơn vị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản Việt Nam

Ông Trần Cẩm Tú yêu cầu tăng cường xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Trong đó, coi trọng và thực hiện thật tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cạnh đó, ông cũng yêu cầu thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong Cơ quan, trước hết là người đứng đầu cấp ủy. Từ nêu gương trong công việc, trong cuộc sống, đặc biệt cần nêu gương trong dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm...