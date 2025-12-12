Một chủ doanh nghiệp tại Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã chi hơn 10 triệu NDT (khoảng 37 tỷ đồng) để mua 18 căn hộ tặng nhân viên. Điều kiện duy nhất của ông dành cho họ là, sau khi nhận nhà, phải tiếp tục gắn bó với công ty ít nhất 5 năm, trang HK01 đưa tin.

Câu chuyện khiến mạng xã hội xứ Trung dậy sóng. Nhiều người bình luận: “Giờ tôi sang đó xin việc còn kịp không?”.

Theo thông tin, doanh nghiệp này chuyên sản xuất linh kiện ô tô, hiện có hơn 450 nhân viên. Trong thông tin tuyển dụng, công ty ghi rõ, làm đủ 5 năm có thể được tặng nhà. Từ năm 2024, khi giá nhà xuống thấp, công ty đã mua hàng loạt căn hộ rộng trên 100m2 gần nhà máy dành riêng cho việc thưởng nhân viên.

Ông Vương Gia Uyên - Tổng Giám đốc, cho biết: "Chúng tôi đã tặng 5 căn hộ. Mục đích chính là giữ chân đội ngũ quản lý cuối năm và tạo động lực cho nhân viên mới. Những người được nhận nhà hiện đều bận chọn vật liệu hoàn thiện nội thất".

Ông chủ chi hơn 37 tỷ đồng mua 18 căn hộ tặng nhân viên. Ảnh: HK01

Vì Ôn Châu có lượng lao động nhập cư lớn, doanh nghiệp muốn tạo phần thưởng đủ sức giữ chân lực lượng kỹ thuật và quản lý. Theo kế hoạch, công ty sẽ tặng 5 căn hộ trong năm nay, 8 căn vào năm sau và trong vòng 3 năm sẽ trao tổng cộng 18 căn cho nhân viên.

Đáng chú ý, có 2 nhân viên từng xuất phát từ công nhân tuyến đầu, sau khi thăng tiến lên vị trí quản lý đã được nhận căn hộ rộng 144m2, trị giá hàng triệu nhân dân tệ.

Cách thức trao tặng nhà như sau: nhân viên ký nhận trước, công ty chi tiền để hoàn thiện nội thất. Khi làm việc đủ 5 năm sẽ tiến hành sang tên nhà, đồng thời nhân viên hoàn trả chi phí trang trí. Hiện phần lớn người được nhận nhà là nhân viên lâu năm, chủ yếu giữ vị trí quản lý ở các bộ phận.

Ông Đồ Khai Tồn - Chủ tịch công ty, chia sẻ: "Tuyển người rất khó. Ngành này yêu cầu tay nghề cao và các công ty đang cạnh tranh quyết liệt. Tặng nhà giúp giữ chân nhân tài và giảm chi phí vận hành. Chúng tôi chỉ có một điều kiện, làm tiếp cho công ty 5 năm nữa. Kỹ sư giỏi 1 năm có thể giúp công ty tiết kiệm 1 triệu NDT (khoảng 3,7 tỷ đồng)".

Một nhân viên được tặng nhà xúc động nói: "Vợ chồng tôi ở Ôn Châu hơn 10 năm, luôn mong có mái ấm. Không ngờ công ty lại giúp chúng tôi biến điều đó thành hiện thực".