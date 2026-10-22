Ngay trong lần đầu gặp, "ông chú" thợ may đã ấn tượng với cặp chân mày rất đẹp của cô gái kém 24 tuổi. Từ cách xưng hô “chú – cháu”, cả hai dần nảy sinh tình cảm, cùng vượt qua nhiều sóng gió để xây dựng tổ ấm.

Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Trần Minh Phương (52 tuổi, thợ may) và Huỳnh Thị Tươi (28 tuổi, bán quần áo, cùng quê An Giang).

Hơn kém nhau 24 tuổi, cặp đôi đã cùng nhau vượt qua nhiều rào cản để nên duyên và vun đắp tổ ấm nhỏ.

Năm 2022, anh Phương bán quần áo ở tỉnh Bình Dương cũ (nay là TPHCM) và chị Tươi là khách đến mua đồ. Lần đầu gặp, anh ấn tượng với cặp chân mày rất đẹp của chị.

Vợ chồng chị Tươi - anh Phương trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

Trước khi gặp nhau cả hai đều từng đổ vỡ hôn nhân. Tươi chia sẻ, chị có nhiều người theo đuổi nhưng không rung động trước ai. Lúc đó, chị chỉ muốn kiếm tiền lo cho bản thân và thực hiện mong muốn may cho mình một bộ vest thật đẹp.

“Khi vào quán của anh Phương, tôi nhìn thấy một chiếc áo màu đỏ rất đẹp, mặc vừa in như thể may sẵn cho tôi.

Tôi mới nghĩ ‘anh này bán đồ đẹp mà nhìn hiền, dễ thương’. Lúc đó, tôi gọi anh là ‘chú’ vì anh ấy bằng tuổi ba tôi”, Tươi kể.

Lần đầu gặp đã ấn tượng về nhau, đôi bên trao đổi số liên lạc để trò chuyện nhiều hơn. Anh Phương mỗi ngày đều nhắn tin hỏi thăm, thể hiện sự quan tâm với cô gái mình cảm mến.

Anh còn rủ chị qua tiệm để dạy chị nghề may. Tươi vì muốn có thêm nghề tay trái nên đồng ý. Học được 2 tháng, chị quyết định nghỉ việc ở công ty, chuyển qua làm việc chung với anh Phương.

Chị Tươi kém chồng 24 tuổi. Ảnh cắt từ clip

Cả hai cùng quản lý cửa hàng, vừa may mặc, vừa bán quần áo. Một lần, cửa hàng quá đông khách nên Tươi phải ở lại bán hàng đến khuya.

Mưa lớn, đường về phòng trọ lại vừa tối, vừa vắng, chị ngủ lại tiệm may. Sau hôm đó, cặp đôi chính thức hẹn hò.

Tươi thừa nhận, chị muốn cưới một người chồng lớn tuổi, chững chạc, biết yêu thương gia đình. Trong cuộc hôn nhân cũ, chị không được toại nguyện. Sau này gặp anh Phương, chị biết đây chính là người mình đang kiếm tìm.

Anh Phương có 2 người con riêng, con gái lớn bằng tuổi chị Tươi. Thời điểm đó, chị Tươi từng gặp con anh Phương, đôi bên nói chuyện rất gần gũi, thoải mái.

Chị Tươi cũng có một bé gái 8 tuổi, khi ấy ở cùng em gái chị để tiện học hành.

Khi xác định nghiêm túc với nhau, đôi bên thống nhất sẽ không sinh thêm con.

Tuy nhiên, vào năm 2024, trong thời gian đến TPHCM làm việc, họ bất ngờ đón nhận tin vui. Chị Tươi mang thai được 5 tháng mới biết.

“Hai bên gia đình hay tin thì rất vui. Mẹ tôi lúc đó đã 75 tuổi vẫn sẵn sàng đi mấy trăm kilomet để thăm cháu”, anh Phương chia sẻ.

Bốn năm bên nhau, cặp đôi trải qua nhiều thăng trầm. Họ có thời gian về quê kinh doanh nhưng thất bại. Chị Tươi quyết định “làm chủ không thành công thì mình đi làm thuê” nhưng anh Phương phản đối. Cặp đôi vì thế mà giận hờn, bất hòa.

Anh Phương hết lòng yêu thương và trân trọng người vợ kém tuổi. Ảnh cắt từ clip

Mỗi lần giận dỗi, anh Phương thường soạn đồ đòi bỏ về quê. Nhiều lần mẹ anh gọi điện cho nàng dâu than thở: “Con ơi, chồng con lại về nữa rồi”. Khi cơn giận qua đi, anh lại tự dọn đồ về với vợ con.

Khi chuyển đến TPHCM làm việc, cả hai tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, đến chiếc nồi để nấu ăn cũng không có. Tuy nhiên, càng lúc thiếu thốn, hai vợ chồng lại càng yêu thương, quý trọng nhau.

Hiện tại, cuộc sống của họ đã có phần ổn định. Anh Phương làm nghề may, còn vợ anh làm tiếp thị liên kết.

Trong cuộc sống hôn nhân, cả hai đôi lúc bất hòa vì những thói quen chưa tốt của nhau. Chị Tươi khá kén ăn, nóng tính, còn anh Phương hay cáu giận, dỗi hờn và bỏ mặc vợ. Anh mong vợ bớt cằn nhằn để gia đình thêm êm ấm. Dù vậy, sau mỗi lần giận dỗi, cả hai lại làm hòa, tiếp tục yêu thương và trân trọng nhau.